Op 7 maart 1985 is een amateurbandje tot laat op de avond aan het repeteren in een kantoorpand in Rijswijk als er twee zwaarbewapende mannen binnenkomen. Ze dwingen de bandleden op de grond te gaan liggen en schieten hen van dichtbij neer. Drie van hen overleven dat niet.

Al snel is er het vermoeden dat de bandleden slachtoffer zijn geweest van een vergissing. De aanslag zou mogelijk bedoeld zijn geweest voor de Bevrijdingsraad voor Suriname, een organisatie die zich verzette tegen het regime van Desi Bouterse en die in hetzelfde pand samenkwam.

Bijna twee jaar geleden zag journalist Anna Korterink een mail binnenkomen in de inbox van haar overleden vader, misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink. Een nabestaande van een van de vermoorde bandleden vroeg om informatie over de zaak in Rijswijk. Waarom is er zo weinig informatie over? En waarom is het onderzoek naar deze drievoudige moord ooit stilgelegd?

In het archief van haar vader stuitte Anna later op een stapel politiedocumenten, die ingaan op de mogelijke achtergronden van deze zaak. Politiedocumenten met het stempel ‘Geheim’.

In deze podcast onderzoeken Anna Korterink en Mirjam van Zuidam waarom het onderzoek naar de moorden destijds werd stilgelegd, en waarom de informatie die er wél was geheim moest blijven.

Het geheim van Rijswijk is vanaf 3 november te beluisteren. Iedere woensdag een nieuwe aflevering, tien weken lang.