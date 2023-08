Wegrace WK wielrennen half uur lang stilgelegd: activisten op de route

De wegrace bij het wereldkampioenschap wielrennen in Schotland heeft zondag ruim een half uur stilgelegen. Dat meldt de internationale wielrenunie UCI via X, het voormalige Twitter. Vier klimaatactivisten hadden zich op de route aan de weg vastgelijmd. De negen koplopers moesten afstappen. Even later werd ook het peloton, dat zo’n acht minuten achterliep op de kopgroep, tot stilstand gebracht.

De demonstranten hadden zichzelf vastgelijmd aan de weg. De tv-registratie bracht de activisten niet in beeld, vermoedelijk omdat de organisatie hen geen aandacht wilde geven. De demonstranten zouden lijm hebben gebruikt om zich aan de weg te bevestigen.

Actiegroep This is Rigged heeft bekend gemaakt achter de actie te zitten. Ze protesteren onder andere tegen chemiebedrijf Ineos als sponsor van de Britse ploeg Ineos-Grenadiers. Eerder lijmden ook activisten van groepen zoals Just Stop Oil en Extinction Rebellion zich vast aan wegen en kunstwerken om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.

De kopgroep was in de buurt van Crow Road toen ze van de fiets moesten stappen. Ruim een half uur na het stilleggen van de race werd de wedstrijd hervat. Acht minuten nadat de kopgroep was begonnen, zette ook het peloton de race voort richting het eindpunt in Glasgow.