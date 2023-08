Verenigde Staten door Zweden uitgeschakeld op WK voetbal

De Verenigde Staten zijn zondag uitgeschakeld op het wereldkampioenschap voetbal. De titelverdediger verloor van Zweden na een gelijke stand tijdens de reguliere speeltijd en verlenging (0-0). Vervolgens nam Zweden de strafschoppen beter, in die serie werd het 5-4. Voor Amerika, dat bij de laatste twee WK’s in 2019 en 2015 wereldkampioen werd, strandt de WK-deelname in Australië en Nieuw-Zeeland daarmee al in de achtste finales.

Het kwam aan op de strafschoppen, toen er in de reguliere speeltijd en verlenging niet gescoord werd. Megan Rapinoe, Sophia Smith en Kelley O’Hara misten voor de VS; Nathalie Björn en Rebecka Blomqvist voor Zweden. Lina Hurtig zorgde uiteindelijk voor de Zweedse zege. De videoscheidsrechter bevestigde dat de Amerikaanse keeper Alyssa Naeher de bal achter de doellijn had laten komen.

De Verenigde Staten hebben een recordaantal van vier WK-titels. Een eerste plaats op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zou de derde opeenvolgende titel zijn geweest: van die prestatie zal het dus niet komen. Vrijdag speelt Zweden tegen Japan in de kwartfinales. De winnaar van dat duel treft in de halve finale Nederland of Spanje, die wedstrijd begint in de nacht van donderdag op vrijdag 03.00 uur (Nederlandse tijd).

Lees ook het verslag van de achtste finale Nederland-Zuid-Afrika: Tranen en opluchting bij Oranje, na benauwde zege op Zuid-Afrika