Olympisch kampioene Simone Biles maakt terugkeer naar turnsport na twee jaar afwezigheid

Turnster en viervoudig Olympisch kampioene Simone Biles heeft zaterdagavond (lokale tijd) haar rentree gemaakt in de turnsport na een langdurige afwezigheid. Dat melden internationale media. Biles turnde in Chicago haar eerste wedstrijd in twee jaar tijd. Met succes, want de turnster domineerde op de U.S. Classic de meerkamp met een score van 59,1: vijf punten meer dan nummer twee Leann Wong.

In 2021 trok Biles zich terug uit de de Olympische Spelen in Tokio. Ze kampte met haar mentale gezondheid, gaf ze toen aan: „Ik ben niet alleen een sporter, maar ook een mens.” Biles zei last te hebben van the twisties, een aanduiding die turners gebruiken voor een gebrek aan fysiek oriëntatievermogen tijdens het sporten.

Naderhand zei Biles in een interview met New York Magazine dat ze nooit deel had moeten nemen aan de spelen in Tokio. Ze was er niet klaar voor na haar onthulling dat ook zij slachtoffer was geworden van Larry Nassar, voormalig teamarts van de Amerikaanse turnbond. Nassar kreeg in 2018 levenslang voor het seksueel misbruiken van honderden turnsters.

Biles is positief over haar rentree. „Het ging heel goed. Alles viel op zijn plek.” De turnster bevestigt mee te willen doen aan de Amerikaanse nationale kampioenschappen. Verder vooruit wil ze nog niet kijken: „Ik wil vooral genieten van hoe het vandaag is gegaan.” Biles wordt door velen gezien als een van de beste turnsters aller tijden. Ze won bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro vier keer goud en een keer brons.

