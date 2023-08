Nederland treft Spanje in kwartfinale, na weinig overtuigende zege op Zuid-Afrika

Het Nederlands elftal speelt vrijdag (03.00 uur Nederlandse tijd) in kwartfinales van het WK in Wellington tegen Spanje. Nadat Oranje op zondag in het Sydney Football Stadium Zuid-Afrika zonder te overtuigen met 2-0 aan de kant schoof, maakt de selectie zich vrijwel direct op om opnieuw naar Nieuw-Zeeland af te reizen.

Nederland zal de strijd om de halve finales beginnen als de underdog tegen misschien wel de grootste titelfavoriet van het toernnooi in Australië en Nieuw-Zeeland. Spanje versloeg Zwitserland zaterdag met 5-1.

Het elftal van Andries Jonker zal niet verder willen kijken dan het duel met Spanje. Zoals Oranje op het WK steeds van wedstrijd naar wedstrijd heeft gekeken, zonder uit te spreken dat het winnen van de wereldtitel het enige doel is. Zoals de mannen van Louis van Gaal dat eind vorig jaar in Qatar op aandrang van hun coach wel steeds deden. Nederland werd daar in de kwartfinales na strafschoppen uitgeschakeld door de latere kampioen Argentinië.

De Oranje Leeuwinnen hebben de prestatie van de mannen nu al geëvenaard. Dat deed Nederland met een krappe overwinning op de Banyana Banyana (onze meiden), die eerder verrassend van Italië wisten te winnen. De ploeg van Jonker nam de wedstrijd tegen de nummer 54 van de FIFA-ranking zeer serieus en speelde in de ideale opstelling van de bondscoach. Dat betekende dat spits Lineth Beerensteyn terugkeerde in de basis van de zogenoemde 3-5-2-formatie, nadat ze in het openingsduel met Portugal met een enkelblessure was uitgevallen.

Overal plukjes Oranjefans

In het met 40.233 toeschouwers goede gevulde Football Stadium in Sydney speelde Nederland voor circa tweeduizend Oranjefans, die in plukjes over de tribunes verspreid waren. Ze zagen het Nederlands elftal al in de negende minuut op een voorsprong komen door Jill Roord, die een door Lebogang Ramalepe geblokte kopbal van Lieke Martens alsnog op de lijn binnen knikte. Dat betekende het vierde doelpunt van Roord op dit toernooi. Ze is daarmee nu alltime WK-topscorer voor Nederland met in totaal vijf treffers.

Nederland kwam voor rust niet verder dan een paar spaarzame kansen. Na bijna een half uur spelen stuitte Daniëlle van de Donk met een schot op de Zuid-Afrikaanse keeper Kaylin Swart. Daarna kreeg de watervlugge Thembi Kgatlana maar liefst drie mogelijkheden voor Zuid-Afrika, maar Oranjekeeper Daphne van Domselaar wist steeds het gevaar af te keren.

Videoscheidsrechter keurt goal af

Het Nederlands elftal dacht in de 54ste minuut op een 2-0 voorsprong te komen via Martens, maar nadat de scheidsrechter het doelpunt goedkeurde, maakte de videoscheidsrechter duidelijk dat Victoria Pelova even daarvoor na een passje van Beerensteyn buitenspel had gestaan.

In de 68ste minuut besliste Beerensteyn het duel alsnog toen de Zuid-Afrikaanse keeper Swart zich volledig verkeek op een afstandsschot van de Nederlandse spits.

Het Nederlands elftal zal het vrijdag tegen Spanje zonder Van de Donk moeten doen. De nummer 10 van Oranje kreeg in de 67ste minuut na een overtreding op Karabo Dhlamini een gele kaart. Het was haar tweede ‘waarschuwing’ dit WK en is daardoor automatisch een wedstrijd geschorst.