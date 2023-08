Mathieu van der Poel wereldkampioen op de weg, 38 jaar na Joop Zoetemelk

38 jaar na Joop Zoetemelk is Mathieu van der Poel in Glasgow de volgende Nederlandse wereldkampioen op de weg geworden. Ondanks een val in de voorlaatste ronde bleef hij op het spekgladde rondje in de Schotse stad een sterk groepje achtervolgers voor, van wie de Belg Wout van Aert zilver pakte en de Sloveen Tadej Pogacar brons. Na de titel van Zoetemelk in 1985 was er bij de WK op de weg bij de mannen voor de Nederlandse ploeg alleen brons voor Leon van Bon (1997) en zilver voor Dylan van Baarle (2021).

Van der Poel (28) zette zijn beslissende aanval in op 22 kilometer voor het einde, net op het moment dat de Italiaanse koploper Alberto Bettiol werd ingelopen. Hij demarreerde onnavolgbaar weg bij Van Aert, Pogacar en de Deen Mads Pedersen. Snel liep zijn voorsprong op tot boven de halve minuut, maar op 16,5 kilometer voor de eindstreep gleed de Nederlandse kopman in een bocht onderuit. Met een kapotte schoen en een gat in zijn broek stapte Van der Poel weer op, om zijn voorsprong toch weer uit te breiden tot meer dan een minuut. Hoofdschuddend kwam hij juichend over de finish

Eerder dit seizoen toonde Van der Poel zijn uitzonderlijke klasse door wereldkampioen veldrijden te worden en op de weg de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix te winnen. Na de Tour de France, waarin hij een paar keer zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen naar winst leidde in een massasprint, trainde hij hard door om in topvorm naar het WK te gaan.

In Glasgow nam hij revanche voor een mislukt WK van vorig jaar in Wollongong, toen hij in de nacht voor de wedstrijd door de Australische politie van zijn bed werd gelicht vanwege een vermeende misdraging in het rennershotel. Van der Poel werd later vrijgesproken. Het incident leek hem extra motivatie te geven om te trainen in de winter. In Glasgow volgde de ultieme beloning met een gouden medaille en de regenboogtrui, die hij overnam van de Belg Remco Evenepoel.