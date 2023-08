Het is hard dansen geblazen op Dekmantel bij de stages van ongekend design

De hele zaterdag lang huilt de lucht boven het Amsterdamse Bos. Toch druppelt er geen regen van het plafond in de UFO I, de enorme hangar op Dekmantel 2023. Het is zweet. De dj-booth van de Italiaanse Donato Dozzy moet tijdens zijn closingset worden drooggedept. Logisch, want Dozzy hypnotiseert het publiek met tracks als Franz Jäger’s ‘Joga Bonito’ (vlammende techno met Braziliaanse percussie-elementen) en puristische technobeukers als ‘Falling into the Future’ van D.Dan op een heuse 145 beats per minute (bpm).

De Italiaanse dj Donato Dozzy Foto Stef van Oosterhout

Die bpm-hoogte is geen uitzondering meer. De versnellingstrend die zich na corona inzette en zich vorig jaar op Dekmantel al liet gelden, is eerder regel. Toch zijn ook regels flexibel: sets worden zorgvuldig opgebouwd en melodieën zijn verre van taboe (afgebakende genres zijn dat wel).

Zo ook bij mad miran, held van de vorige editie, die haar set op de kleine Connectors stage subtiel opbouwt, met recht-toe-recht-aan techno van rond de 130 bpm, zoals ‘Rythm 11’ van Deadwalkman. Zorgvuldig maar gewetenloos eindigt ze ‘gewoon’ met knallende breakbeat jungle van rond de 160 bpm.

Opbouwen. Het is alsof de zon hetzelfde denkt. Rond zessen kruipt er dan eindelijk wat licht door de wolken heen. De Greenhouse licht op. Het is dansen geblazen in de kas: Roozaly, lokale held van club Kanaal40, trapt met (onder andere) vocale bubbling het festival in stijl af, en de Britse rapper Shy Girl beweegt op haar elektronische beats extatisch vloeibaar over het podium. Tijdens de Zuid-Amerikaanse dancehall-achtige tech-house van het Colombiaanse TraTraTrax label wordt het tropische waanbeeld dat de zon probeerde te creëren, bijna realiteit.

Een hoogtepunt is Crystalmess in de kleine UFO II. De Parijse draait een zweverige maar vlijmscherpe, eclectische set, vol melodieuze remixen van popklassiekers als Whitney Houston’s ‘I wanna dance with somebody’. Euforie. Net als vrijwel alle andere stages is ook dit podium weer van een ongekend design, met lichtbakken die door de tunnel schieten. En hoe gevarieerd de stages zijn, zo gevarieerd is de muziek en zijn de artiesten. Van reggaeton tot techno, jungle, bubbling en UK-garage – alles vloeit in elkaar over en hokjes zijn uit.

De gloednieuwe Radar, die de Boiler Room vervangt, heeft stellages die trapsgewijs om en door de takken van een grote eikenboom zijn heen gebouwd. Foto Stef van Oosterhout

Het jonge Studio Raito ontwierp de stages en de lichten. Het zag ‘crowd engagement’ voor zich. Door hoogteverschillen op de dansvloer in te bouwen danst het publiek meer met elkaar, en dient de dj de interactie tussen het publiek.

Dat werkt. Met name de gloednieuwe Radar, die de Boiler Room vervangt, is van een technisch vernuft waar je even stil van bent. Op zijn hoogst drie verdiepingen, met stellages die trapsgewijs om en door de takken van een grote eikenboom zijn heen gebouwd. De stage wordt gehost (en gefilmd) door het Berlijnse online radiostation Hör - zo populair dat er de hele dag een dikke rij staat om binnen te komen. Jammer.

Op het hoofdpodium sluit de Poolse VTSS goed, misschien nét niet magisch, af, al knalt ze het dak er wel af met trapklassieker ‘Higher Ground’ van TNGHT. Dat het nieuw ingerichte, met ledschermen dicht gebouwde mainstage wat onpersoonlijk aanvoelt, doet verder weinig af aan de ervaring van Dekmantel. Uitgegroeid tot het summum van de Nederlandse elektronische muziek, ook als internationaal vermaard, professioneel label en kennisinstituut, zit alles hier zo goed in elkaar dat je de hemel de voortdurende regen dit weekend eigenlijk maar moeilijk kan vergeven.