Filippijnse leger beschuldigt China van belagen bevoorradingsschip in Zuid-Chinese Zee

Het Filippijnse leger heeft China ervan beschuldigd een militair bevoorradingsschip te hebben belaagd met een waterkanon in de Zuid-Chinese Zee. Dat melden persbureaus Reuters en AP zondag. Het incident vond zaterdag plaats. Het bevoorradingsschip was op weg naar de wateren rondom de Spratly-eilanden. Daar ligt een oud oorlogsschip dat dienst doet als militaire buitenpost voor de Filippijnen. Het Filippijnse leger liet dat schip in de negentiger jaren bewust aan de grond lopen.

Uit de actie van de Chinese kustwacht „sprak moedwillige minachting” voor de veiligheid van het personeel dat aan boord was, aldus het Filippijnse leger. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij het incident. De Verenigde Staten veroordeelden de Chinese actie vrijwel meteen, en noemden het „een directe dreiging voor de vrede en stabiliteit in de regio.” China heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de beschuldiging van het Filippijnse leger.

In de Zuid-Chinese Zee speelt een langlopend conflict rondom zeggenschap over het maritieme gebied. Het geopolitieke belang van de zee is groot. Zo is er olie en gas te vinden, lopen er belangrijke handelsroutes doorheen en is het goed voor 10 procent van de wereldwijde visvangst. China claimt zeggenschap over bijna de gehele Zuid-Chinese Zee, terwijl andere landen zoals de Filippijnen, Taiwan, Vietnam en Maleisië ook aanspraak maken op delen van de zee.

Lees ook: Voor de strijd om de wereldmacht moet je nu kijken naar de ‘Indo-Pacific’