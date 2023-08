Feyenoord doet aangifte tegen PSV-supporters na vernielingen tijdens Johan Cruijff Schaal

Feyenoord gaat aangifte doen tegen PSV-supporters die vernielingen aanrichtten tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal afgelopen vrijdag. Dat laat de Rotterdamse voetbalclub zondag weten. Het gaat om een gezamenlijke aangifte van de club zelf en Stadion Feijenoord. Een onafhankelijk expert zal vaststellen hoe groot de financiële schade is. Daar zal PSV voor aansprakelijk worden gesteld.

Volgens Feyenoord zijn zeker tweehonderd supporters uit Eindhoven aan netten gaan hangen die in De Kuip om het veld hingen om te verhinderen dat bezoekers voorwerpen op het veld zouden gooien. Die netten kwamen samen met de ophangsystemen naar beneden. Sommige fans in het onderliggende vak raakten lichtgewond toen PSV-supporters vervolgens met brokstukken gooiden. Feyenoord denkt dat het om een „doelbewuste actie” gaat. Stadiondirecteur Lilian de Leeuw laat weten dat ze dit „vele malen erger” vindt dan eerdere ongeregeldheden waarbij toiletten werden vernield, omdat dit „de veiligheid van anderen aangaat”. Tegen omroep Rijnmond zei ze dat Feyenoord in de dertig jaar dat de club de netten gebruikt nog nooit heeft meegemaakt dat ze zijn vernield.

Het nieuwe voetbalseizoen is pas net begonnen, maar dit is niet het eerste geweldsincident tijdens een wedstrijd in Nederland. Vorige week gingen supporters van FC Twente tijdens een thuiswedstrijd op de vuist met aanhangers van het Zweedse Hammarby. Daarom werd de uitwedstrijd daarna zonder Twentse fans gespeeld.