Het was kiezen afgelopen weekend tussen de Pride-parade in Amsterdam, of een verjaarsvisite aan mijn tante in Den Haag. Tante won, en niet eens omdat de verburgerlijking bij mij zo onnoemelijk heeft toegeslagen. Tante is bijzonder, ik spreek haar nooit als tante aan, ook al omdat ze een relatief nieuw familielid is. Of juist het oudste, zo kan je het ook zeggen. Zij is de zuster van mijn biologische moeder, en dus genetisch verwant aan mij. Zij kwam relatief laat in mijn leven.

Ik zag de eerste Canal Parade in 1996, eerder dus dan deze bloedverwant. Je hoort in zo’n geval te spreken van een ‘afstandsfamilie’, waar dan ook de twee dochters van tante onder vallen, mijn nichten, maar ik gruw van het jargon van de adoptologie. Gij zult niet altijd wijzen naar moeizaam begin en oorsprong, maar als het even kan ook eens vooruit!

Ik ben trouwens al jaren geen vaste bezoeker van de Pride bootjesvloot, maar voor het eerst sinds tijden heb ik het idee dat het festijn er weer toe doet. Heel algemeen zijn er zaken die ik ondertussen beschouwde als gezonken cultuurgoed, ingeklonken cultuurgoed, zoals feminisme, homo-emancipatie en nog zo wat. De grenzen van mannelijkheid en vrouwelijkheid zouden steeds verder worden opgerekt. Ik zag daar tot voor kort ook allerlei tekenen van. Jongemannen, vaak type gestampte pot, sportschool, bier, liepen met uitzinnige oorsieraden rond. Dikke, niet te missen knoppen in hun oren, of juist kunstige staafjes die er als gestolde franje uit tuimelden.

Zo’n influencer als Andrew Tate: ik dacht dat zowat geen jongeman dat serieus kon nemen

Dit was een zeer optimistisch idee, want nu ik zelf een phone heb, weet ik dat die jongens allemaal met oortjes in lopen. Niks genderbending, of teken van non-binariteit. Zo’n krankjorume influencer als Andrew Tate met zijn vrouwen-als-bezit: ik meende dat zowat geen jongeman dat serieus kon nemen en er al helemaal niet naar kon handelen. Maar die Tate is happening, hij is net weer op vrije voeten.

In Duitsland, het nette, schuldbewuste land uit mijn jeugd laat nu AfD leider Maximilian Krah van zich horen, lees ik in NRC. ‘Echte mannen zijn rechts’. Man was vroeger ‘pickup artist’ – niet van pakketjes, maar van vrouwen. Hij raadt alleenstaande jongemannen aan vooral niet op de Groenen te stemmen, want daar kweek je geen vruchtbare gedweeë vrouwtjes mee. In eigen land is FvD druk doende de sekserollen te politiseren en gender als een strakzittend korset te definiëren. Het Westen heeft geen mannetjesputters als Poetin nodig, wij kunnen zelf uit voorraad leveren.

Ik vond het leven leuker toen ik nog al die stoere knapen met hun nutteloze oorsieraden ontwaarde. Ze luisteren, weet ik nu, waarschijnlijk naar Andrew Tate.

Entzauberung der Welt.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.