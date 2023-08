Wat ‘Starship Troopers’ ons leert over media in oorlogstijd

Rik Rutten deelt deze zomer een film over een gewelddadige strijd tussen planeet aarde en oorlogszuchtige insecten. De sci-fi film Starship Troopers uit 1997. Waarom? Rik: ‘De film is een soort waarschuwing, en leert ons hoe fascisme media gebruikt om een volk een oorlog in te lokken die niet per se in hun belang is.’

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.