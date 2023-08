Een jury beoordeelde de boten in drie categorieën: beste uitvoering, beste statement en beste verbeelding van het thema. Artis won voor de beste uitvoering, omdat er veel gebruik werd gemaakt van de natuur, zei juryvoorzitter Cornald Maas. De dierentuin wilde met de boot duidelijk maken dat queer in de dierenwereld natuurlijk is, meldt persbureau ANP.

Foto Eva Plevier/ANP