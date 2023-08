Noodweer en aardverschuivingen in Slovenië en Georgië, ook Nederlanders vermist

Duizenden mensen hebben geen elektriciteit meer door de hevige overstromingen in Slovenië. De schade van het noodweer wordt door de Sloveense premier Robert Golob geschat op zeker een half miljard euro, melden Sloveense media. Hij noemt het noodweer „catastrofaal”. Het zijn volgens hem de ergste overstromingen sinds Slovenië in 1991 onafhankelijk werd. Zeker drie mensen zijn omgekomen door het noodweer, onder wie twee Nederlanders die vrijdag door de bliksem werden geraakt. Vijf Nederlanders zijn vermist, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag. De Nederlanders zijn voornamelijk door hun familieleden in Nederland als vermist opgegeven, omdat het niet lukt om hen te bereiken.

In 24 uur tijd is in een deel van Slovenië net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand. Hoewel het water nog steeds hoog staat – de rivier Savinja staat op sommige plekken op het punt om buiten haar oevers te treden – is het inmiddels wel minder hard gaan regenen. Op beelden is te zien dat hele dorpen onder water staan en wegen en bruggen zijn verwoest.

Het noorden van Slovenië is het hardst geraakt. In Celje zijn vierduizend mensen geëvacueerd omdat de Savinja daar al overstroomde. In Ljubno zijn door hoog water uit dezelfde rivier meerdere huizen verwoest. Een belangrijke weg die de hoofdstad Ljubljana verbindt met het noorden van het land, is op meerdere plekken afgesloten.

In Georgië zijn door aardverschuivingen in het bergresort Shovi vrijdag twaalf mensen om het leven gekomen. Zo’n dertig mensen zijn nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt zaterdag dat onder de vermisten twee Nederlanders zijn. Een woordvoerder zegt tegen NRC dat ambassadepersoneel ter plaatse is en contact heeft met lokale autoriteiten. De reddingsoperatie in het gebied is zaterdag nog volop bezig. De Georgische premier Irakli Garibasjvili heeft het rampgebied vrijdag bezocht.