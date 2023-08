Nam Noord-Korea wraak voor komische Disney-film?

In 2014 wordt Sony Pictures Entertainment gehackt. Gegevens van medewerkers komen op straat te liggen, evenals gevoelige interne communicatie over bekende acteurs. Terwijl de roddelpers smult, ontdekt Sony dat de hack mogelijk een wraakactie is voor de komische film The Interview, waarin een journalist de opdracht krijgt om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Zoiets schrijven over de leider is een doodzonde in Noord-Korea. BBC-journalisten Geoff White and Jean Lee pluizen de zaak uit: zat Noord-Korea er echt achter? En wat heeft het te maken met de diefstal van 1 miljoen dollar van een bank in Bangladesh in 2016? Voor wie geen genoeg kan krijgen van deze diepe duik in het geheimzinnigste land ter wereld: seizoen 2 is net uit.

The Lazarus Heist Twee seizoenen, BBC. Thema’s: N-Korea, true crime, hacken, bankroof