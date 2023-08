Hoe een wereld zonder zand, cash, of antibiotica er zou uitzien

Kun je je een wereld zonder zand voorstellen? Of zonder cash? Zonder antibiotica? De Egyptisch-Canadese schrijver Omar El Akkad neemt ons mee in enkele gedachte-experimenten. Per aflevering vraagt hij zich af hoe de wereld eruit zou zien als iets waaraan we gewend zijn, zou verdwijnen. Zonder zand zouden we geen gebouwen meer kunnen maken van beton en glas. En zonder cash kunnen hele groepen mensen buitengesloten raken. En wat als de plek die je ‘thuis’ noemt, zoals Qatar in het geval van de daar geboren El Akkad, zodanig verandert dat je het niet meer herkent? De podcast is niet dystopisch bedoeld, verzekert El Akkad de luisteraar in de eerste aflevering, maar leert ons omgaan met een wereld die sneller verandert dan ons lief is.

Without 8 afleveringen, Sony Music en HyperObject Industries. Thema: Maatschappij, grondstoffen, toekomst.