In de Thomaskirche in Leipzig hangen kaartjes waar mensen hun gebeden of dankzeggingen op kunnen schrijven. Mijn oog valt op een kaartje dat in een houterig kinderhandschrift en met dito spelling in één eenvoudige zin invulling geeft aan een godsgeloof te midden van een klimatologische omwenteling: ‘Danke Got das es regnet’.

