Zondagochtend 4.00 u opstaan voor voetbal? De bondscoach wil de nachtkijkers belonen

Andries Jonker belooft de televisiekijker dat het Nederlands elftal op zondagochtend om vier uur Nederlandse tijd in de achtste finale tegen Zuid-Afrika de aanval zal gaan zoeken. „Als je wilt kijken, zet dan de wekker en maak er een ouderwets feestje van met bier en een bitterballetje”, luidt de oproep van de bondscoach aan het Nederlandse publiek.

Dat Oranje in het Football Stadium van Sydney wederom speelt als het in Nederland nacht is, is grotendeels te wijten aan een inschattingsfout van de FIFA. De verwachting dat de regerend titelhouder VS boven vicewereldkampioen Nederland in groep E van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zou eindigen, kwam niet uit. Met als gevolg dat de voetbalfans in zowel Nederland als de VS hun wekker moeten zetten voor de achtste finale van hun thuisland. Oranje begint zondag op het Australische middaguur in Sydney tegen Zuid-Afrika en de VS treden zeven uur later in Melbourne aan tegen Zweden. Op een miljoenenpubliek hoeft het Nederlands elftal niet te rekenen; naar verwachting bekijken slechts enkele honderdduizenden liefhebbers het duel.

Naar het duel tegen Engeland keken in China 53,9 miljoen mensen

De ‘nachtwedstrijden’ komen de popularisering van de snelst groeiende sport ter wereld niet ten goede. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. 1,2 miljoen mensen keken naar de ‘ochtendwedstrijden’ tegen Portugal (aanvang 09.30 uur) en Vietnam (09.00 uur), terwijl het nachtelijke topduel tegen de VS (aftrap om 03.00 uur) slechts door vierhonderdduizend mensen werd bekeken. Bondscoach Andries Jonker was niettemin onder de indruk van het aantal nachtkijkers: „Als al die mensen met honderd anderen praten, dan zijn er veel Nederlanders op de hoogte van onze verrichtingen.”

Het verder feminiseren van het voetbal is één van de voornaamste doelstellingen van wereldvoetbalbond FIFA. Daar is het WK down under, met voor het eerst 32 deelnemende landen, een geschikt podium voor. Er werden tot nu toe 1,7 miljoen tickets verkocht en naar het groepsduel tegen Engeland keken in China 53,9 miljoen mensen – een record.

Drie doelstellingen

De onvoorspelbaarheid van het voetbal verpestte misschien het ideale uitzendschema voor Nederland en de VS, maar is tijdens het negende WK ook juist één van de charmes. Want wie had er vooraf rekening mee gehouden dat toplanden als Duitsland, Brazilië en Canada alweer thuis zijn? En dat Zuid-Afrika, Jamaica, Marokko en Colombia zich wél bij de laatste zestien zouden scharen?

Jonker begon met drie doelstellingen aan het toernooi: resultaat, aantrekkelijk voetballen en een nieuwe lichting meisjes inspireren. Maar dat is voor de bondscoach geen willekeurige volgorde. Jonker reageerde hoofdschuddend op de vraag of hij niet had overwogen om op de tweede plaats in de groep af te koersen, zodat het publiek voor de ‘Oranje Leeuwinnen’ veel groter zou zijn. Dat was tegen het zere been van Jonker, die samen met zijn 23 internationals het winnen van wedstrijden boven alles heeft gesteld.

Het voetbal voor vrouwen heeft sinds het eerste WK in 1991 in verschillende opzichten een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het begon dat jaar met twaalf deelnemers in zes verschillende Chinese stadions. Aan het huidige WK, dat voor eerst op het zuidelijk halfrond wordt gehouden, doen niet alleen veel méér landen mee, maar ook acht debutanten. En niet eerder was de organisatie in handen van twee landen – Australië en Nieuw-Zeeland.

Een Oranje-fan bij het laatste groepsduel tegen Vietnam in Dunedin, Nieuw-Zeeland. Foto AFP

De professionalisering van de sport komt ook tot uiting in de ruim 100 miljoen aan prijzengeld, een verdriedubbeling ten opzichte van het WK van vier jaar geleden in Frankrijk.

Voor individuele spelers is het winnen van een wereldtitel lucratiever dan ooit. Voor de 23 selectiespelers van de toekomstige wereldkampioen ligt per persoon 246.000 euro klaar. En voor een ieder van de 732 spelers is een minimumbedrag van 27.000 euro gegarandeerd, uit te keren via hun bond.

De sport heeft zich de afgelopen decennia ook in sportief opzicht snel ontwikkeld. Bij de voorbije acht WK’s werden de hoofdprijzen verdeeld tussen de VS (vier wereldtitels), Duitsland (twee), Noorwegen (één) en Japan (één). Tijdens het huidige WK is er geen uitgesproken favoriet, zoals de VS bij de laatste twee edities. Dat is mede te danken aan de opmars die het vrouwenvoetbal de laatste jaren in traditionele Europese mannelijke voetballanden heeft doorgemaakt: Frankrijk, Engeland, Spanje en Nederland. „We verbazen ons iedere dag weer”, stelt Jonker. „Het geeft vooral aan dat de sport in de breedte snel is gegroeid.”