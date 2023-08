Weer komt de literprijs benzine boven de 2 euro uit

Voor het eerst sinds bijna een jaar beginnen de benzineprijzen weer met een 2. Gemiddeld werd in Nederland op de laatste dag van juli 2,05 euro neergeteld voor een liter Euro95, meldt het CBS in zijn meest recente rapportage. Eind juni was dat nog maar 1,83 euro. Wat is er aan de hand?

1 Het heeft zeker met de hogere accijns te maken?

Voor een deel is dat zeker zo. Het kabinet heeft op 1 juli een einde aan de accijnsverlaging gemaakt, die vorig jaar in april was doorgevoerd. Toen zaten, na de Russische invasie in Oekraïne, de energieprijzen op hun top. In maart 2022 kostte de benzine zelfs 2,30 euro. Om dat leed wat te verzachten, ging de belasting een maand later met 14 cent per liter omlaag. Mede daardoor kostte de benzine eind 2022 nog maar 1,76 euro – een gemiddelde prijs, zoals het CBS die berekent.

United Consumers spreekt op zijn website van een actuele benzineprijs van 2,22 euro voor een liter Euro95, 10 procent meer dan een maand geleden. Daarbij gaat de consumentenorganisatie uit van de adviesprijzen van de oliemaatschappijen. Zulke prijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen berekend en daar kunnen ze tot wel 30 cent hoger zijn dan bij een goedkoop, onbemand tankstation.

2 Is de olie dan ook duurder geworden?

Ja, ook dat is een deel van de verklaring. Momenteel kost een vat Brent-olie, de Europese prijszetter, ruim 85 dollar per vat, wat een tientje meer is dan in december. Toch is dat niet het hele verhaal: in februari was de olieprijs ook zo hoog, en toen was de benzine – ook als je rekening houdt met de lagere accijns – goedkoper.

Daarnaast wordt het effect van de olieprijs stevig geremd door de belastingen die in Nederland een fors deel van de prijs bepalen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten werkt de olieprijs veel directer door in de tarieven aan de pomp, omdat benzine daar veel minder zwaar wordt belast. De kosten voor de olie en de raffinage (productie van benzineproducten) vormen gemiddeld genomen slechts een kwart van de Nederlandse benzineprijs.

Los van de olieprijs zijn ook de raffinagekosten hoger. De grote vraag naar olieproducten als benzine, kerosine en diesel is hoog, terwijl de capaciteit, mede als gevolg van onderhoud en storingen, onder het gemiddelde lag. Die hogere raffinagekosten verklaren ook dat de groothandelsprijzen voor benzine in de afgelopen maanden sneller zijn gestegen dan de olieprijs.

Sinds 1 juli bedraagt de accijns – een vast bedrag – 79 cent per liter. Daar komt de btw van 21 procent op de totale benzineprijs bij. De opslag- en transportkosten en de kosten voor de tankstations, bij elkaar zo’n 15 procent, maken de benzineprijs compleet.

3 En wat gaat de olieprijs in de nabije toekomst doen?

Niemand die het zeker weet, maar weinig experts gaan ervan uit dat olie de komende maanden goedkoper wordt. De mondiale vraag is met bijna 103 miljoen vaten per dag hoger dan ooit, terwijl de economie van China, die een knauw kreeg door de corona-pandemie, nog op gang moet komen. Beijing heeft onlangs nieuwe stimuleringsmaatregelen aangekondigd en wanneer de economie als vanouds gaat groeien, beïnvloedt dat de prijs. Tegelijkertijd matigt OPEC+, de olieproducerende landen inclusief Rusland, de productie om de prijs hoog te houden. En dat beleid van het oliekartel, goed voor 40 procent van de wereldproductie, werpt zijn vruchten af.

4 Zijn er nog andere factoren die de benzineprijs beïnvloeden.

Zeker, de inflatie bijvoorbeeld. Ook in de olie-industrie lopen allerlei kosten op. Van personeel, maar ook van energiegebruik bij de productie.

De benzinemarkt is verder een handelsmarkt waar grote, mondiaal opererende energiebedrijven en handelsondernemingen een rol spelen. Die willen vanzelfsprekend de brandstoffen voor de hoogste prijs verkopen. Zeker bij een opgaande markt verkopen de handelaren hun producten liever morgen dan vandaag, zegt directeur Erik de Vries van NOVE, brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel. Of er wordt gekozen voor extra export naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten. „Dat kan er op nationaal niveau tijdelijk toe leiden dat de prijzen sneller stijgen.”