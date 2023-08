Trump pleit onschuldig in rechtbank na aanhoren officiële aanklacht

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft donderdag bij de federale rechtbank in Washington onschuldig gepleit in de zaak waarin hij is aangeklaagd voor zijn pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Dat melden Amerikaanse media.

Trump werd voorgeleid voor een magistraat om de vier aanklachten tegen hem te horen, twee dagen nadat hij werd aangeklaagd door de speciale aanklager van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Jack Smith. De magistraat bepaalde dat de volgende zitting op 28 augustus zal zijn. Dan moet een voorlopige datum voor het proces worden vastgesteld.

De korte zitting bij de rechtbank, op geringe afstand van het Capitool, was historisch: hoewel Trump de afgelopen vier maanden twee maal eerder is aangeklaagd, was het voor het eerst dat hij zich bij een rechtbank moest verantwoorden voor veronderstelde misdrijven tijdens zijn presidentschap. Dat is nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Trump wordt onder meer beschuldigd van samenzwering om de Verenigde Staten op te lichten en samenzwering om een officiële procedure te belemmeren. „De verdachte verspreidde leugens dat er fraude was gepleegd bij de presidentsverkiezingen en dat hij eigenlijk had gewonnen. Deze beweringen waren onjuist en de verdachte wist dat ze onjuist waren”, aldus de aanklacht.

Privévliegtuig

De oud-president - en koploper bij de race om de nominatie van de Republikeinen bij de presidentsverkiezingen van 2024 - vloog voor de zitting naar Washington vanuit New Jersey in zijn privévliegtuig. Na aankomst bij de rechtbank met een stoet zwarte auto’s zat hij met zijn handen over elkaar en schudde hij af en toe zijn hoofd terwijl hij overlegde met zijn advocaten, meldt persbureau AP. Er waren geen camera’s aanwezig in de rechtszaal. Hij stond op om „niet schuldig” te antwoorden op de vier aanklachten en bedankte aan het einde van de zitting de rechter. Ook Smith was in de rechtszaal aanwezig.

Trump mag de rest van de de rechtszaak afwachten in vrijheid. Hij hoefde geen borg te betalen of zijn paspoort in te leveren. Wel is hem verboden de zaak te bespreken met getuigen zonder aanwezigheid van een advocaat.

Rechtbanktekening van de voorgeleiding van oud-president Donald Trump (midden) in Washington, met links van hem zijn advocaat Todd Blanche, en rechts advocaat John Lauro in gesprek met rechter Moxila Upadhyaya. Uiterst links de speciale aanklager Jack Smith. Beeld Dana Verkouteren via AP

Na de hoorzitting keerde Trump direct terug naar het vliegveld Ronald Reagan bij Washington. Daar sprak hij tegenover journalisten van een „zeer trieste dag voor Amerika”, voordat hij op zijn vliegtuig stapte om terug te vliegen. „Dit is een vervolging van een politieke tegenstander”, aldus de 77-jarige Republikein. „Dit had nooit mogen gebeuren in Amerika.”

Trump verloor in 2020 de verkiezingen van de huidige president Joe Biden. Hij zette daarna, volgens de aanklacht met hulp van meerdere medestanders, een complot in om die uitslag ongedaan te maken, gebaseerd op ongefundeerde beweringen van verkiezingsfraude. Dat complot mondde uit in de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021, om de bekrachtiging van Bidens verkiezingszege door het Congres te verhinderen.

Lees ook: De hoofdrolspelers in Trumps nieuwe rechtszaak

Verkiezingen in 2024

Volgens Trump is de aanklacht tegen hem een politieke ‘heksenjacht’. Op sociale media haalde hij uit naar zijn politieke tegenstanders, die volgens hem het Amerikaanse rechtssysteem tegen hem gebruiken om te voorkomen dat hij opnieuw aan de macht komt. „Democraten willen geen campagne tegen mij voeren. Anders zouden ze hun toevlucht niet nemen tot deze ongekende manipulatie van het rechtssysteem.” Veel Republikeinse kiezers zijn van mening dat Trump oneerlijk wordt vervolgd.

Trumps juridische strategie is erop gericht de rechtsgang te vertagen in de hoop dat hij de verkiezingen van 2024 kan winnen en als herkozen president de zaken tegen hem kan beëindigen. De aanklachten tegen hem en processen die eruit voortvloeien kunnen zijn kandidatuur niet blokkeren. Ook na een eventuele veroordeling zou Trump kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Momenteel lopen er verschillende rechtszaken tegen de oud-president. Hij wordt ook vervolgd wegens zijn omgang met documenten met staatsgeheimen na zijn vertrek uit het Witte Huis. En in New York loopt een zaak wegens valsheid in geschrifte rond zwijggeld dat Trump zou hebben betaald aan pornoster Stormy Daniels, om een vermeende affaire verborgen te houden voor de presidentsverkiezingen van 2016.