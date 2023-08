Op een designsite wordt een nieuw schoenenmerk gepresenteerd. Mijn lief vindt dat-ie nodig nieuwe schoenen moet hebben. Een goede aanleiding voor een trip naar Parijs, de enige plek in Europa waar dit Australische merk te koop is. Hij loopt drie keer langs alle herenschoenen bij Au Bon Marché. Niets. Dan toch eens vragen. We worden verwezen naar de afdeling damesschoenen. Tevreden loop ik een half uur later op mijn trendy shoes de deur uit.

