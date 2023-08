Toezicht Deense grenzen aangescherpt vanwege onrust rond koranverbrandingen

Denemarken gaat de grenscontroles tijdelijk aanscherpen vanwege de onrust rond de koranverbrandingen. Dat maakte het ministerie van Justitie donderdag bekend, melden Deense media op vrijdag.

Volgens de Deense autoriteiten is het noodzakelijk om meer aandacht te besteden aan wie Deens grondgebied betreedt, „om te reageren op specifieke en actuele bedreigingen”. De minister van Justitie Peter Hummelgaard noemt specifiek de „recente koranverbrandingen”, die volgens hem invloed hebben gehad „op de huidige veiligheidssituatie”.

De verscherpte grenscontroles, zowel aan de Duits-Deense grens als aan de grens met Zweden lopen vooralsnog tot 10 augustus. Maar mogelijk moet rekening gehouden worden met een verlenging. De Deense openbare omroep citeert een politiewoordvoerder die stelt dat de controles aan de grens zich zullen richten op mensen die betrokken zouden kunnen zijn bij „dit soort demonstraties”.

In Zweden en Denemarken werden de afgelopen maanden regelmatig exemplaren van de koran verbrand en beschadigd. De acties van anti-islamactivisten hebben de afgelopen weken een debat gevoed over islamofobie, haatzaaien en de vrijheid van meningsuiting. Daarbij stond een mogelijk verbod op zulke koranverbrandingen centraal in de discussie. Zo zette onder meer de Deense minister van Buitenlandse Zaken, Lars Løkke Rasmussen, vraagtekens bij het veelvuldig aangevoerde argument dat de koranverbrandingen onder de vrijheid van meningsuiting vallen. „We hebben geen volledige vrijheid van meningsuiting: we hebben ook een racismebepaling. Er zijn grenzen aan wat men kan zeggen”.

