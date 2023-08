Tijdens Wereld Gymnaestrada in Amsterdam is meedoen daadwerkelijk belangrijker dan winnen

Stadions Feyenoord en Sparta

Net als de Olympische Spelen wordt Wereld Gymnaestrada — een samentrekking van ‘gymna‘ (gymnastiek) en ‘strada‘ (straat) — eens in de vier jaar in een ander land georganiseerd. De eerste editie vond in 1953 ook in Nederland plaats: in Rotterdam. De havenstad maakte veel gebruik van de stadions van Feyenoord en Sparta. „Het was een hele belevenis. Als jonge dame je favoriete sport demonstreren voor een vol stadion, dat was spannend en eervol”, zei een vrouw die destijds als 18-jarige turnde in het Sparta-stadion op de website van de voetbalclub uit Rotterdam-West. Amsterdam was in 1991 ook al eens gaststad.