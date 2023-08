Russisch oorlogsschip maakt slagzij na Oekraïense drone-aanval vanaf de Zwarte Zee

Bij een Oekraïense aanval met onbemande zeedrones op de Russische Zwarte Zeehaven Novorossiejsk is het 112 meter lange Russische oorlogsschip Olenegorski Gornjak vrijdagochtend vroeg geraakt. Volgens de Oekraïense inlichtingendienst is het landingsschip na een inslag in de romp zodanig beschadigd dat het niet meer in staat is gevechtsmissies uit te voeren.

Op beelden die werden gemaakt door een boordcamera, verspreid via sociale media was te zien hoe een onbemande drone het Russische landingsschip aanvalt vanaf het wateroppervlak. Op andere beelden is te zien dat de Olenegorski Gornjak na de aanval slagzij maakt en wordt weggesleept naar de marinehaven van Novorossiejsk. De beelden kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Het Russische ministerie van Defensie maakte vrijdagochtend ook melding van de Oekraïense aanval op de marinehaven, maar volgens Moskou werden twee onbemande Oekraïense drones vernietigd zonder dat zij schade aanrichtten.

Volgens persbureau Reuters hebben Oekraïense inlichtingenbronnen laten weten dat de aanval op Novorossiejsk werd uitgevoerd door de Oekraïense veiligheidsdienst, in samenwerking met de marine.

Symbolische slag

De Oekraïense aanval van vrijdagochtend is mede opmerkelijk vanwege de grote afstand tussen Novorossiesjk en de door Oekraïne gecontroleerde gebieden. De Oekraïense marine heeft nauwelijks toegang tot de Zwarte Zee, die voor het overgrote deel wordt gecontroleerd door de Russische marine. Dat Oekraïne er desondanks in slaagt dergelijke aanvallen uit te voeren in een Russische haven krijgt daarmee ook symbolisch extra betekenis.

Novorossiejsk, dat een kwart miljoen inwoners telt, ligt zo’n honderd kilometer ten zuidoosten van de bezette Krim. De stad heeft behalve een marinehaven ook de grootste oliehaven aan de Zwarte Zee. Vanuit Novorossiejsk wordt onder meer veel olie uit Kazachstan geëxporteerd.

De marinehaven van Novorossiesjk is gaandeweg de oorlog in Oekraïne belangrijker geworden voor de Russische Zwarte Zeevloot. Die heeft in Sevastopol op de Krim al sinds mensenheugenis zijn thuishaven, maar vanwege de vele Oekraïense aanvallen zijn daar steeds meer marineschepen weggehaald. De Britse inlichtingendienst meldde in september vorig jaar dat Rusland zijn onderzeeërs van Sevastopol naar Novorossiesjk had verplaatst, waar zij minder kwetsbaar zouden zijn.

Raketaanval op de Moskva

Kyiv bracht de Russische Zwarte Zeevloot kort na de invasie een grote slag toe met een geslaagde aanval op het vlaggenschip van de vloot, de Moskva. Na de aanval met Neptunus-raketten, in april vorig jaar ten oosten van het Oekraïense Slangeneiland, maakte de kruiser snel water en zonk. Het Kremlin meldde destijds dat de Moskva was gezonken in een storm, nadat brand was uitgebroken als gevolg van exploderende munitie aan boord.

Het schip dat vrijdag bij Novorossiesjk werd geraakt wordt gebruikt voor het transport van troepen en militair materieel. Het schip uit de Ropucha-klasse werd in 1976 voor de toenmalige Sovjet-Unie gebouwd in het Poolse Gdansk. De Olenegorski Gornjak is onderdeel van de Noordelijke Russische Vloot, maar het schip werd vlak voor de Russische invasie in Oekraïne verplaatst naar de Zwarte Zee.