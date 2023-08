Rond elven krijgen de eerste strandgasten trek in een visje

Hollandse Nieuwe is nationale identiteit. In elk geval sinds de Franse tijd, toen het aan land brengen van de jonge, lichtgezouten haring weer gevierd werd als „een eigen Hollandsch feest”. „Gij, handel, sprei den gullen disch!/ Nu zal de vaderlandsche visch/ Weer de eerste schotel zijn”, aldus een feestdichter in 1818. En het is geen toeval dat rood, wit en blauw sindsdien de standaardkleuren van Nederlandse viskramen zijn.

Poëzie hoort trouwens ook vanouds bij haring. „Een peekelharingh blanck/ swaerlijvigh, dick, en lanck/ […] is goede medecijn”, dichtte de zeventiende-eeuwer Jacob Westerbaen in zijn Lof van de pekelharing, een voorloper van modernere middenstandsrijmen als ‘Haring in het land, dokter aan de kant’ en ‘Onze haring is een openbaring’.

De rood-wit-blauwe kramen van Vis van Floor (‘Geef het door… Eet haring van Floor’) op de boulevard van Zandvoort passen dus naadloos in een patroon. Wat Floor bijzonder maakt, is dat twee van de vier karren van het familiebedrijf ’s zomers door een tractor over het badstrand worden gereden.

Op de stranden van Bloemendaal en IJmuiden gebeurt het ook, maar de traditie begon in Zandvoort. ‘Floor’, oprichter en grootvader van de huidige eigenaar, Mark Drommel, was een van degenen die al voor de oorlog haring op het strand verkocht, toen nog met twee emmertjes aan een juk. Dat werd later een bakfiets en zelfs een bevlagde ponywagen. Het idee van de gemotoriseerde kar op het strand ontstond volgens Drommel in de winter van 1963, toen de bevroren zee veel bekijks trok en zijn ouders een viskar achter een bestelbusje haakten, dat later een Landrover werd en nu een rode Mercedes-tractor is.