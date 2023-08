Mijn vriend Lonja Roesanovski was op bezoek. In 1979 is hij de Sovjet-Unie ontvlucht en in Amsterdam neergestreken. Daar sliep hij een tijdje onder een brug tot hij een baan vond als altviolist in een orkest. Tegenwoordig heeft Lonja met zijn zoon en dochter, twee begaafde jonge violisten, een strijktrio dat wereldwijd optreedt.

Lonja’s vader, een Jood uit Kyiv, was in de Sovjet-Unie een hoge partijfunctionaris. Op zijn sterfbed waarschuwde hij zijn vrouw en kinderen ervoor dat hij ze na zijn dood niet meer zou kunnen beschermen tegen het antisemitisme. Daarop emigreerden ze naar het Westen. Al hun bezit, waaronder kostbare violen en schilderijen, moesten ze achterlaten.

Lonja gruwt van de oorlog in Oekraïne, maar hij weet ook hoe veel Russen daar tegen aankijken. „Ze geloven alles wat de propaganda hun op de mouw speldt”, zegt hij. „In mijn jeugd deed ik dat ook. Dat alles bij ons mooi en goed was bijvoorbeeld en in het Westen slecht. Rusland is een barbaars land.”

Lonja’s woorden doen me de volgende dag De vuurtoren van Stalingrad van de Britse historicus Iain MacGregor lezen. Het is een geschiedenis van de bloedige slag die tussen september 1942 en februari 1943 om die stad aan de Wolga werd gevoerd. De Sovjet-Unie was toen nog een land van helden, dat tegen het barbaarse Duitsland van Hitler vocht.

Nieuwe inzichten bevat het boek niet, maar het is meeslepend geschreven. Bijzonder is ook dat MacGregor uit beide kampen ooggetuigenverslagen aanhaalt, waarvan vooral de door hem ontdekte memoires en brieven van Wehrmacht-generaal Roske fascineren. Het enige echte nieuwtje uit het boek heeft met de door Lonja genoemde propaganda te maken. Het behelst de mythe die tijdens de slag is gecreëerd over de heldhaftige verdediging van een strategisch gebouw in het centrum van Stalingrad door een groepje soldaten van het Rode Leger.

Dat gebouw werd vernoemd naar hun aanvoerder, korporaal Pavlov, wiens borst na 1945 zou worden behangen met hoge onderscheidingen. In werkelijkheid had Pavlov weliswaar dapper gevochten, maar was hij maar even in dat huis geweest. De verdediging ervan was dan ook mede te danken aan andere heldhaftige soldaten, die in de annalen niet worden genoemd. Maar door Pavlov tot symbool van opofferingsgezindheid te maken, kreeg het moreel van het zwaar gehavende Rode Leger een nieuwe impuls, die uiteindelijk tot de overwinning leidde. Stalingrad was het begin van Hitlers einde.

Lonja en ik vergelijken Poetins Rusland soms met Hitler-Duitsland. De vuurtoren van Stalingrad levert ons daarvoor ideeën. Want net zoals Poetins adviseurs in februari 2022 hun twijfels hadden over een oorlog tegen Oekraïne, noteerde veldmaarschalk Von Rundstedt aan de vooravond van de Duitse inval in zijn dagboek: ‘Deze oorlog met Rusland is een onzinnig idee waarvoor ik geen goede afloop zie.’ Op zijn beurt zag generaal Halder, de chef van de Duitse generale staf, dagelijks ‘hoe Hitlers onrealistische ambitie nu aan het front weerspiegeld werd.’ Toen Halder zijn furieuze baas waarschuwde voor een Duitse nederlaag werd hij uit zijn functie ontheven. Op dat moment moest ik meteen aan Poetins onrealistische duik in de diepte denken, waarmee hij behalve Oekraïne ook zijn eigen land verwoest.