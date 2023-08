Oppositiepoliticus Navalny achter gesloten deuren veroordeeld tot nog eens negentien jaar cel

Aleksej Navalny heeft nog eens negentien jaar strafkolonie gekregen. In een schijnproces achter gesloten deuren is Ruslands belangrijkste oppositiepoliticus schuldig verklaard aan ‘extremisme’, melden Russische media.

Volgens de rechtbank heeft Navalny zich schuldig gemaakt aan zowel steun aan een extremistische organisatie als aan de oprichting ervan. Dat laatste verwijst naar zijn Anti-Corruptie Fonds (FBK), waarmee Navalny sinds 2011 corrupte praktijken blootlegde van onder anderen de Russische president Vladimir Poetin. In 2021 kreeg het FBK het label ‘extremistisch’, waardoor alle activiteiten van de organisatie strafbaar werden.

De nieuwe veroordeling komt voor Navalny niet als een verrassing. Hij verwachtte niets minder, deelde de 47-jarige donderdag via zijn advocaten op X (voorheen Twitter). Of hij vrijdag nou twintig of achttien jaar had gekregen: uiteindelijk zou hij waarschijnlijk toch wel de rest van zijn leven in gevangenschap doorbrengen. De onvermoeibare Kremlincriticus zegt dat hem vanwege ‘terrorisme’ nog eens tien jaar boven het hoofd hangt.

Navalny zit al sinds januari 2021 een straf uit van negen jaar vanwege fraude en ‘minachting van de rechtbank’. Hij zit sinds vorig jaar vast in de beruchte strafkolonie IK-6, ongeveer 250 kilometer ten oosten van Moskou. Daar wordt hij bij het minste of geringste in de isolatiecel geplaatst. Het doel van het „stalinistische” vonnis is volgens Navalny om — bij wijze van intimidatie — de stem van verzet tegen Poetin te smoren.

In zijn slotverklaring tijdens het schijnproces zei Navalny vorige maand dat hij de Russische autoriteiten zo lang hij kon zou blijven tarten. Persbureau Reuters citeert hem: „Een nieuw, vrij en rijk land heeft ouders nodig die het willen. Ouders die het verwachten en die bereid zijn offers te brengen voor zijn geboorte.”

