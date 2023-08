Op zoek naar vrede, met Oekraïne maar zonder Rusland

De oorlog in Oekraïne woedt nog volop maar desondanks komen er dit weekeinde in de Saoedische havenstad Jeddah diplomaten uit tientallen landen bijeen voor een enigszins ambivalente poging tot vredesoverleg.

Grote doorbraken worden er niet onmiddellijk verwacht, al was het maar omdat Rusland niet eens voor het beraad is uitgenodigd. Wel zullen behalve vertegenwoordigers uit Oekraïne, de Verenigde Staten en verscheidene EU-landen ook diplomaten uit onder meer Turkije, India, Brazilië en Zuid-Afrika aanschuiven.

Oekraïense en westerse diplomaten hopen vooral steun te verwerven bij opkomende en ontwikkelingslanden voor een tienstappenplan voor vrede, dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eerder presenteerde. Dit behelst onder meer herstel van Oekraïense soevereiniteit over alle door Rusland bezette gebieden, terugtrekking van alle Russische militairen, garanties voor aanvoerroutes voor voedsel en energie alsook nucleaire veiligheidsgaranties.

Vooruitgang

Het overleg in Jeddah volgt op een soortgelijke bijeenkomst in Kopenhagen in juni. De hoop is dat als er in Jeddah voldoende vooruitgang wordt geboekt, er dit najaar een meer omvattende vredesconferentie zou kunnen worden belegd. Daar zou Rusland dan natuurlijk niet mogen ontbreken.

„Als we het eens kunnen worden over een datum voor een mondiale vredestop onder leiding van de Oekraïners, plus een verklaring over de kernprincipes, dan zou ik dat als een succes omschrijven”, vertrouwde een functionaris van de Europese Commissie de Britse krant Financial Times vrijdag toe.

Oekraïne en zijn bondgenoten hopen in Saoedi-Arabië niet-westerse staten voor hun standpunt ten aanzien van de oorlog in Oekraïne te winnen. Juist de laatste weken heeft de Russische president Vladimir Poetin via een reeks ontmoetingen met Afrikaanse leiders hard gelobbyd voor steun uit die hoek. Hij bood daarbij gratis graan en kunstmest aan. Tot teleurstelling van Kyiv en bondgenoten hadden veel Afrikaanse en Aziatische landen eerder geweigerd zich bij sancties tegen Rusland aan te sluiten.

Op zijn beurt heeft ook Zelensky niet stilgezeten. Zo dook hij in mei op bij een top van de Arabische Liga, eveneens in Jeddah, om steun voor de Oekraïense zaak te werven. Ook zal het pro-Oekraïense kamp in Jeddah deelnemers uit Afrikaanse en Aziatische landen er op wijzen dat een snelle vrede voor hen van groot belang is omdat de oorlog voor hen heeft geleid tot sterk gestegen voedsel- en energieprijzen. Dat ondermijnt de stabiliteit in hun landen.

China mogelijk afwezig

De geloofwaardigheid van het beraad in Jeddah hangt intussen mede af van de opstelling van Ruslands belangrijkste bondgenoot tot nu toe: China. Spijtig genoeg voor de Saoedische organisatoren heeft Beijing nog in het midden gelaten of het dit weekend van de partij zal zijn. In Kopenhagen ontbraken de Chinezen, maar Zelensky’s adviseur Ihor Zjovkva zei tegen persbureau Reuters dat er wel contact met de Chinese ambassadeur in Kyiv is geweest over de conferentie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Beijing volstond met een vrijblijvende verklaring: „China is bereid met de internationale gemeenschap samen te werken om een constructieve rol te spelen bij het kalmeren van de toestand”, viel daarin te lezen.

Zonder Chinese deelname zou het overleg in Jeddah aanzienlijk zijn gedevalueerd, erkennen ook Europese diplomaten. Tegelijkertijd staat vast dat ook als Chinese diplomaten aanschuiven allerminst vaststaat dat ze zich zomaar zouden scharen achter alle Oekraïense en westerse plannen.

Wegblijven door China uit Jeddah zou als een affront kunnen worden uitgelegd aan het adres van Saoedi-Arabië, waarmee China nauwe banden onderhoudt. Saoedi-Arabië is – samen met Rusland – China’s voornaamste olieleverancier. Eerder dit jaar leidde Chinese bemiddeling tot een herstel van Riyadhs diplomatieke betrekkingen met Iran, dat eveneens goede betrekkingen met Beijing heeft.

Op het wereldtoneel

Saoedi-Arabië manifesteert zich onder kroonprins Mohammed bin Salman (MbS), de feitelijke machthebber, de laatste jaren steeds nadrukkelijker op het wereldtoneel. De afgelopen maanden bemiddelden de Saoediërs ook tussen de strijdende partijen in Soedan, vooralsnog zonder veel succes. De moord op de Saoedische dissident Jamal Khashoggi, volgens de CIA zo goed als zeker in opdracht van MbS, bracht Saoedi-Arabië tijdelijk in een isolement maar vormt inmiddels nauwelijks meer een hinderpaal in zijn relaties met het buitenland.

Saoedi-Arabië beschikt bovendien over goede relaties met Poetins Rusland. Beide landen stemmen hun olieproductie vaak op elkaar af om de olieprijs hoog te houden. Tot voldoening van de Russen toont Saoedi-Arabië zich daarbij vaak doof voor Amerikaanse aansporingen om de productie te verhogen en aldus de wereldprijs te drukken. Saoedi-Arabië heeft overigens wel de Russische agressie tegen Oekraïne veroordeeld.

Een derde land dat naast China kan helpen om de Russen aan de onderhandelingstafel te krijgen is ten slotte Turkije, dat ook van de partij is in Jeddah. Juist de Saoediërs en de Turken hebben eerder laten zien dat ze ook in deze oorlog soms effectief kunnen zijn als bemiddelaars. In september vorig jaar hielpen ze bij de vrijlating van zo’n driehonderd krijgsgevangenen van beide kanten. Maar een Oekraïens-Russische vrede lijkt vooralsnog ook voor hen te hoog gegrepen.