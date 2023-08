Met verzorgd spel verslaat PSV landskampioen Feyenoord in strijd om Johan Cruijff Schaal

Op een avond die bol stond van de aanvalslust, maar lange tijd zonder doelpunten bleef, heeft PSV de Johan Cruijff Schaal met prima, verzorgd voetbal veroverd. Het versloeg Feyenoord, de landskampioen van afgelopen seizoen, in de Kuip met 1-0. Daarmee heeft PSV de Cruijff Schaal, de strijd tussen de bekerwinnaar en landskampioen, nu voor het derde jaar op rij gewonnen.

Een week voor het begin van de Eredivisie werd in de Kuip in Rotterdam aan Feyenoord zo een gevoelige tik uitgedeeld, en beleeft PSV juist een sterke generale voor het duel in de voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz, komende dinsdag in Eindhoven. Dat wordt een sportief en financieel belangrijke wedstrijd voor PSV – het speelde in 2018 voor het laatst in het hoofdtoernooi van de lucratieve Champions League.

De eerste twee minuten toonde al direct wat komend seizoen verwacht kan worden van PSV en Feyenoord. Volle bak op de aanval, het spel dat op en neer golft, met veel intensiteit. Peter Bosz, de nieuwe coach van PSV, heeft in grote lijnen dezelfde uitgangspunten als Feyenoord-trainer Arne Slot. Beiden willen het publiek vermaken, vóóruit voetballen, in hoog tempo.

Gevaarlijke situaties

Dat maakte deze wedstrijd een om naar uit te kijken – en de ploegen stelden niet teleur. PSV creëert veel potentieel gevaarlijke situaties, met verzorgd, gevarieerd combinatievoetbal. Maar het speelt in de eindfase van een aanval, de laatste twintig tot dertig meter, niet goed uit en komt lange tijd dan ook niet tot grote kansen.

De 18-jarige deels door PSV zelf opgeleide Isaac Babadi – die de ervaren Guus Til op de bank houdt – toont zich in zijn eerste officiële wedstrijd voor PSV 1 een verrijking. De middenvelder speelt makkelijk mee, vindt de ruimtes tussen de linies en brengt creativiteit.

Links voorin zorgt de grote zomeraankoop Noa Lang, voor zo’n vijftien miljoen overgenomen van Club Brugge, voor constante dreiging. Geregeld ontsnapt hij aan Feyenoord-back Marcus Pedersen. Kort voor rust krijgt Lang zijn eerste kans voor doel, maar hij ramt over.

PSV-coach Bosz zei deze week al dat hij het gevoel heeft dat het een goed seizoen wordt. Afgaande op vrijdagavond heeft hij in korte tijd – precies een maand geleden begon hij aan de voorbereiding – zijn aanvallende principes er behoorlijk in kunnen slijpen. Die komen neer op: veel druk op de tegenstander, de bal na minimaal vijf seconden heroveren en drang naar voren.

PSV is solide in balbezit, maar als het de bal verliest vallen er achterin soms wel gevaarlijk grote gaten. Zoals na tien minuten, als Feyenoord snel omschakelt en aanvaller Igor Paixao na een voorzet van Alireza Jahanbakhsh vrij opduikt voor het doel, maar hij stuit op doelman Walter Benitez.

Feyenoord zoekt balans

Feyenoord oogt wat tam en zoekt nog naar een nieuwe balans op het middenveld na het vertrek van spelverdeler Orkun Kökcü en aanvallende middenvelder Sebastian Szymanski. Het heeft moeite met de hoge druk van PSV en weet ook niet te dicteren, zoals het dat vorig seizoen in thuisduels zo vaak deed.

Na de brede kritiek op het gedrag van spelers in de bekerfinale tussen PSV en Ajax in april, voerde nu de sportiviteit de boventoon. Die is goed zichtbaar als Feyenoord-aanvaller Igor Paixaio middenin een beloftevolle aanval netjes een bal over de lijn tikt wanneer PSV-verdediger Jordan Teze met pijn naar de grond gaat, terwijl die net Feyenoord-aanvaller Calvin Stengs opzij zette. Paxaio verdient er een klopje op de schouders mee van PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré.

Maar in de loop van de avond beklijft dat goede gedrag niet, als de spanning toeneemt en de duels feller worden. Scheidsrechter Allard Lindhout trekt snel een gele kaart als reservedoelman Timon Wellenreuther opspringt van de bank en zich bemoeit met een opstootje. Precies in lijn met de aanscherping van de regels die de KNVB deze zomer aankondigde: het gaat strenger optreden tegen klagende spelers.

PSV comfortabeler

PSV is sterker, is comfortabeler in balbezit. Zeker als Feyenoord spits Santiago Gimenez en topaankoop Calvin Stengs vroeg in de tweede helft gewisseld worden, krijgt PSV meer grip. Een pegel van Jordan Teze redt Feyenoord-doelman Justin Bijlow met zijn rechtervoet, en later keert hij ternauwernood een fraai afstandsschot van de PSV-verdediger.

Dan, tien minuten voor tijd. Het gaat opeens snel. Dieptepass van PSV-verdediger Olivier Boscagli, invaller Ismael Saibari loopt makkelijk weg bij zijn bewaker en passt direct door op Lang die makkelijk kan binnentikken. 1-0. Bekers bier vliegen in de richting van Lang, die een verleden heeft in de jeugdopleiding van Feyenoord en vrijdagavond in Rotterdam veel werd uitgefloten.

Feyenoord krijgt nog een grote kans via Jahanbakhsh, maar linksback Patrick van Aanholt gooit zich ervoor. Feyenoord-spelers storten languit op de grond, als rond tien uur wordt afgefloten.

De prijsuitreiking wordt even later gehouden in een al bijna leeggestroomde Kuip. Een prijs op het hoogste niveau voor Bosz, die de naam heeft geen prijzenpakker te zijn. „Hier winnen, dat zegt wel wat”, vertelt hij in de persconferentie. „We durfden te voetballen, dat vond ik een belangrijk aspect.”

Dat het de veertiende Johan Cruijff Schaal was voor PSV, vindt hij extra speciaal.

