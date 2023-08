Junta Niger zegt samenwerking op met Frankrijk, afgezette president uit zorgen: ‘Mijn land wordt aangevallen’

De militaire junta die vorige week een staatsgreep pleegde in Niger, heeft donderdag de militaire samenwerking met Frankrijk stopgezet. Dat meldt persbureau Reuters. Een vertegenwoordiger van de junta las het besluit op de nationale televisie voor.

Frankrijk heeft tussen de 1000 en 1500 militairen in Niger die helpen bij het bestrijden van een opstand van groepen die banden hebben met al-Qaeda en Islamitische Staat die zich over de regio heeft verspreid. Frankrijk heeft nog niet op het bericht gereageerd.

Onder leiding van generaal Abdourahamane Tchiani werd in Niger vorige week de gekozen president Mohamed Bazoum de macht ontnomen. De afgezette president heeft middels een opiniestuk in The Washington Post laten weten dat zijn land aangevallen wordt door de junta. „Ik schrijf dit als gijzelaar. Niger wordt aangevallen door een militaire junta die probeert onze democratie omver te werpen”, aldus Bazoum.

In het stuk roept Bazoum de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap op, om orde in het West-Afrikaanse land te herstellen. Als de staatsgreep slaagt zal het namelijk verwoestende gevolgen hebben voor Niger, de regio en de wereld, aldus Bazoum. „In ons uur van nood roep ik op om ons te helpen. Vechten voor onze gedeelde waarden is de enige manier om vooruitgang te boeken in de strijd tegen armoede en terrorisme.

