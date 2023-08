Huisarrest influencer Andrew Tate voorbij, nog steeds verdacht van onder meer mensenhandel

Het huisarrest van populaire influencer Andrew Tate is na zeven maanden opgeheven. Dat schrijft hij op X, voorheen Twitter. Tate (36) wordt in Roemenië verdacht van verkrachting, mensenhandel en het vormen van een criminele organisatie die aan vrouwenexploitatie doet. Het land mag hij niet verlaten, zegt hij zelf.

Tate is een hypermasculiene, vrouwonvriendelijke en rechts-radicale internetpersoonlijkheid die zijn geld verdient met een combinatie van louche zelfhulpcursussen, financieel ‘advies’ en opruiende teksten hoofdzakelijk gericht op jonge mannen. In juni werd hij samen met zijn broer en compagnon Tristan aangeklaagd omdat ze zeven vrouwen seksueel zouden hebben verleid en daarna uitgebuit. Al langer was bekend dat de Tates een webcamseksbedrijf hadden. Voor het huisarrest hebben de broers drie maanden in een Roemeense cel doorgebracht.

De Amerikaans-Britse Tate schrijft op X dat hij direct na zijn huisarrest naar de moskee gaat, en hij postte een foto van hem met een koran. Sinds oktober zegt hij zich bekeerd te hebben tot de „laatste echte religie op aarde”.

