Hooggerechtshof draait celstraf Indiase oppositieleider Gandhi terug, weg vrij naar verkiezingsdeelname

Het Hooggerechtshof van India heeft de veroordeling van oppositieleider Rahul Gandhi in een smaadzaak ongedaan gemaakt. Dat melden Indiase media vrijdag. Afgelopen maart werd Gandhi veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, omdat hij de Indiase premier Narendra Modi impliciet had vergeleken met een dief. De campagneuitspraken uit 2019, die als beledigend werden beschouwd, kostten hem bovendien automatisch zijn plek in het Indiase parlement.

Het besluit zou het politieke landschap in India kunnen hertekenen, zeker in het licht van de verkiezingen van komend jaar. Gandhi wordt gezien als de belangrijkste politieke uitdager van Modi. Andere rechtbanken hadden eerdere beroepen van de 53-jarige oppositieleider om de veroordeling terug te draaien afgewezen. Volgens het Hooggerechtshof had de rechtbank die hem veroordeelde geen duidelijke reden opgegeven voor het opleggen van die maximumstraf van twee jaar.

Gandhi was niet de eerste Modi-tegenstander die te maken had met vervolging. Hoewel Modi’s hindoe-nationalistische partij Bharatiya Janata Party de suggestie altijd categorisch heeft weggewuifd, vrezen critici dat de partij de rechtspraak systematisch inzet om politieke dissidenten buitenspel te zetten.

