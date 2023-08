Het beste van het jaar - Niemann vs. Carlsen: een schaakrel over valsspelen

Twee weken lang herhalen we de beste afleveringen van het afgelopen jaar én komen de makers zelf aan het woord. Vanaf 7 augustus hoor je weer nieuwe afleveringen.

Al weken is de schaakwereld in rep en roer. Wereldkampioen en schaakgrootmeester Magnus Carlsen verdenkt de 19-jarige Hans Niemann van vals spel. Online gaan de wildste theorieën de ronde. Maar speelde hij wel vals? En hoe speel je eigenlijk vals tijdens een schaakpot? Schaakverslaggever Hans Ree geeft ons een inkijkje in de schaakwereld.