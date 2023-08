Ethiopië roept gedeeltelijke noodtoestand uit in poging spiraal van geweld te ontzenuwen

Ethiopië heeft de noodtoestand afgekondigd in de noordelijke Amhara-regio vanwege het toenemende geweld tussen het leger en lokale strijders van de afgelopen weken. Dat heeft de Ethiopische premier Abiy Ahmed vrijdag aangekondigd. Het besluit is een antwoord op de stevige confrontaties tussen het leger en lokale Fano-milities van de afgelopen dagen. Volgens Abiy is het onder de huidige regels onmogelijk om de spiraal van geweld, wat hij een „onaanvaardbare ontwikkeling” noemt, onder controle te krijgen.

De nieuwe opleving van geweld markeert de broze staat van de in november aangekondigde wapenstilstand in de naburige Tigray-regio. Fano, een huurlingenmilitie, was tot voor kort een belangrijke bondgenoot van het regeringsleger tijdens het slepende conflict in Tigray. De daarmee gepaarde burgeroorlog hield het land twee jaar in zijn greep.

Noodkreet

Abiy slaagt er maar niet in om Ethiopië te verenigen. Meerdere centrale milities en groeperingen in het land voeren een felle strijd met groeperingen die op regionale autonomie of zelfs afscheiding uit zijn. De spanningen zetten de stabiliteit en de veiligheid in Ethiopië, het op een na meest bevolkte land van Afrika, stevig onder druk. Naast het al langer sluimerende conflict bij de naburige regio Tigray woeden meerdere langlopende opstanden en conflicten tussen verschillende etnische groepen.

Volgens Abiy neemt de onveiligheid in zijn land „met de dag toe” ondanks de herhaaldelijke oproepen aan alle strijdende krachten „om een vreedzame weg in te slaan”. De noodtoestand komt een dag na een noodkreet van de regionale autoriteiten van Amhara, die de regering-Abiy opriepen om maatregelen te nemen om de veiligheid te herstellen.

