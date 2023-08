Eritrees festival in Zweden ontaardt in ‘volledige anarchie’: meer dan 50 gewonden, zeker 100 mensen gearresteerd

Een Eritrees festival in een natuurgebied bij de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft donderdag een grimmige wending gekregen, toen zo’n duizend tegenstanders van het dictatoriale regime in het Afrikaanse land het terrein op stormden. Ze haalden tenten overhoop, stichtten brandjes en gooiden stenen naar zowel loyalisten van het Eritrese regime als de politie. Meer dan vijftig aanwezigen liepen verwondingen op, melden Zweedse gezondheidsdiensten. Zeker honderd mensen zijn gearresteerd.

Organisatoren presenteren de regelmatig in Europa georganiseerde festivals weliswaar als een „viering van de Eritrese cultuur en gemeenschap”, maar critici zien vooral de lange arm van het dictatoriale bewind van Isaias Afewerki. Op de festivals zouden bijvoorbeeld vlaggen worden verkocht van de enige legale politieke partij van Eritrea: de PFDJ (People’s Front for Democracy and Justice). Een belangrijk doel van de festivals zou bovendien zijn om illegaal belasting te innen bij Eritreeërs in de diaspora.

Om die reden verworden de Eritrese festivals in Europa uiteindelijk vaak tot strijdtoneel van tegenstanders en loyalisten van het regime in Eritrea, zoals donderdag ook in Stockholm. Honderden mensen hadden van de Zweedse autoriteiten toestemming gekregen om net buiten het festivalterrein te demonstreren, melden Zweedse media. Op een gegeven moment braken zij door de verdedigingslinie van agenten, en bestormden het terrein. Een getuige sprak tegenover de Zweedse omroep SVT van „volledige anarchie”.

Gewelddadige clashes tussen Eritreeërs vonden afgelopen jaren door heel Europa plaats. Eind vorig jaar was het nog raak op een Eritrees ‘feest’ in een partycentrum in Amstelveen. Hevige rellen leidden daar tot grote vernielingen, een gewonde agent en 25 arrestaties, aldus Het Parool. Vorige maand ging het ook mis in de Duitse studentenstad Giessen: bij rellen raakten volgens de BBC 26 politieagenten gewond. Het komt ook regelmatig voor dat lokale overheden vergunningen voor Eritrese festivals inhouden of intrekken.