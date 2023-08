De exotische tijgermug komt steeds vaker voor in Nederland

De tijgermug rukt gestaag op in Nederland, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Tot nu toe is het Zuidoost-Aziatische beestje aangetroffen in twaalf woonwijken dit muggenseizoen; in 2021 waren dat er nog vier. Tot nu toe is het dier gesignaleerd door het hele land, met een concentratie in Flevoland.

De tijgermug is witgestreept en een slag kleiner dan de inheemse Nederlandse mug. Zijn beet is even irritant en in principe ongevaarlijk. Het probleem is dat de tijgermug met zijn beten ook infectieziekten zoals knokkelkoorts (dengue) kan overdragen van zieke naar gezonde mensen. Een flinke plaag tijgermuggen kan dus leiden tot grootschalige verspreiding van ziekten. Vooral voor kwetsbare groepen als ouderen, kinderen en zwangere vrouwen kan dat levensbedreigend zijn. Momenteel is de kans dat de tijgermuggen in Nederland infectieziekten bij zich dragen verwaarloosbaar, aldus de NVWA.

Door klimaatverandering komt de tijgermug alsmaar noordelijker. Het dier komt sinds 2005 voor in Nederland, hoofdzakelijk meegebracht uit Zuid-Europa door vakantiegangers en vrachtwagens. Hij legt zijn larven in beschutte plekken met stilstaand water, zoals bloempotten of dakgoten. In de wijken waar hij wordt aangetroffen zoekt de NVWA naar nesten en worden bewoners zelf verzocht om de nesten op te sporen en te verwijderen. De komst van het dier naar Nederland is onvermijdelijk volgens de NVWA, maar met het huidige maatregelenpakket kan de opmars wel vertraagd worden.

