Daders vergismoord op Mohamed Bouchikhi veroordeeld tot levenslang en 29,5 jaar cel

Emylio G. en Randall D. zijn vrijdag schuldig bevonden aan de vergismoord op de onschuldige Amsterdammer Mohamed Bouchikhi (17) door de rechtbank in Amsterdam. Zij krijgen respectievelijk levenslang en 29,5 jaar cel voor deze liquidatie. Het Openbaar Ministerie had in beide gevallen levenslang geëist.

In januari 2018 drongen Randall D. (41) en Emylio G. (30) een buurthuis in Amsterdam-Oost binnen met een Kalasjnikov-machinegeweer en een pistool, op zoek naar hun doelwit. Zij zagen de stagiair Bouchikhi daarvoor aan, en doodden hem door herhaaldelijk in zijn rug te schieten terwijl hij op de grond lag, voor de ogen van kinderen en jongeren. Volgens een van de getuigen schoot de schutter op Bouchikhi „alsof het niets was”. Waarschijnlijk zagen de gemaskerde schutters Bouchikhi aan voor een andere jongen die ook aanwezig was in het gebouw, en die zij vlak daarvoor hadden verwond. Niet lang na de moord op Bouchikhi vluchtten zij weg in een zwarte BMW.

Het OM zei tijdens de zitting dat een maximale straf onvermijdelijk was. Dat die uiteindelijk niet is toegepast in het geval van D., komt omdat hij een beperkt strafblad heeft. Hij werd ook verdacht van een andere liquidatie in 2015, waarbij een 43-jarige crimineel vlakbij een schoolplein werd doorzeefd met kogels. Er was een gebrek aan bewijs was tegen D. in die zaak. Wel werd hij veroordeeld voor wapenbezit. Beide beroepscriminelen werden ook vrijgesproken van een derde moord.

Uit de wijk waar Bouchikhi woonde en werd vermoord, Wittenburg in Amsterdam-Oost, kwam een hevige reactie op zijn dood. In die buurt zijn de afgelopen jaren om de haverklap moorden geweest, die goeddeels in verband te brengen zijn met de drugshandel van bendes die vanuit de hoofdstad opereren. Dat juist de onschuldige Bouchikhi, die bekendstond om zijn vrijwilligerswerk, de dood vond door onderwereldgeweld, was een klap in het gezicht van de wijkgemeenschap.

