‘Bijbelse’ regenval kwelt Slovenië; drie doden onder wie twee Nederlanders

Slovenië wordt getroffen door extreme regenval, waarbij tot nu toe drie mensen – onder wie twee Nederlanders – zijn omgekomen. Dat meldt het Sloveense persbureau STA vrijdag. De dood van de twee Nederlanders is inmiddels door het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd aan ANP.

De afgelopen 24 uur is evenveel regen gevallen als normaal in een maand valt in Slovenië. Het noorden van het land ligt plat doordat wegen en spoorverbindingen zijn afgesloten of blank staan. Zo’n 16.000 huishoudens zitten zonder stroom. In het dorpje Skofja Loka zijn meer dan honderd gebouwen ondergelopen en is een militaire helikopter ingeschakeld om mensen te evacueren.

Reddingsdiensten kwamen meer dan duizend keer in actie, en omschreven de regenval en overstromingen tegen persbureau Reuters als ‘bijbels’. Naar verwachting houdt de hevige regenval nog dagen aan.