Jaap Rosen Jacobson: vermaarde bedrijvendokter die tot het eind bleef dromen Fokker te laten herleven

De stilste, schoonste en modernste Fokker 100, als het vliegtuig van de toekomst. Dat was de droom van Jaap Rosen Jacobson, die maandag op 73-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Rosen Jacobson maakte furore in de jaren tachtig en negentig als ‘bedrijvendokter’, maar veel anderen zullen hem kennen als de man die kosten noch moeite spaarde om vliegtuigbouwer Fokker weer nieuw leven in te blazen.

Na een aantal jaren bij het ministerie van Financiën trad Rosen Jacobsen in de vroege jaren tachtig toe tot het dan pas opgerichte investeerderskantoor Wolters Schaberg, vernoemd naar mede-oprichters Jan Bernard Wolters en Johan Schaberg, met wie hij samen had gestudeerd in Groningen. Met kapitaal van vermogende zakenlieden die „Rosen Jacobson wel zien zitten” beginnen ze hun kantoor.

Het zijn roerige crisisjaren, met stijgende rentes en hoge werkloosheid. Veel grote bedrijven in de industrie en detailhandel hebben het zwaar en vallen om. Onder die omstandigheden ontstaat een nieuw fenomeen: de ‘bedrijvendokter’. Investeerders die ondernemingen op of over het randje van het faillissement opkopen en reorganiseren, om ze vervolgens met winst weer te verkopen.

Het is een wereld van snelle deals en veel geld, met alom aanwezige persoonlijkheden als Joep van den Nieuwenhuyzen, die met hun aankopen en saneringen landelijke bekendheid verwerven. Jaap Rosen Jacobson en zijn compagnons bij Wolters Schaberg opereren liever vanuit de publicitaire luwte. Journalisten die in 1989 een gesprek met de zakenman wilden, krijgen tot hun verbazing te maken met een „pr-functionaris” die hun interviewverzoeken afwijst. Zelfs de titel ‘bedrijvendokter’, die Van den Nieuwenhuyzen met plezier bezigt, staat Rosen Jacobson niet aan, laat hij journalisten weten tijdens een zeldzame persconferentie in een villa in De Bilt. „Je hebt de Joepen en de Jaapen van deze wereld”, zegt de speciaal aangestelde woordvoerder van Rosen Jacobson er in 1996 over tegen NRC.

Vanuit hun kantoortje in Zeist vergaart het driemanschap van Wolters Schaberg in de jaren tachtig en negentig een fortuin door bedrijven goedkoop over te nemen en ze duur te verkopen. Succesverhalen zijn het snoepconcern Jamin en interieurketen Xenos, die aan respectievelijk Albert Heijn en Blokker worden verkocht. De gezamenlijke omzet van de bedrijven in de holding Wolters-Schaberg bedroeg op een zeker moment ruim 1 miljard euro.

Heilige graal

In 1995 valt Wolters Schaberg uit elkaar en laat Rosen Jacobson zich uitkopen. Met de miljoenen die dat opbrengt richt hij Panta Holding op, zijn investeringsmaatschappij die gericht is op zijn grote liefde: de luchtvaart. De heilige graal is de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker, die dan al in financiële problemen is en een jaar later failliet gaat.

Rosen Jacobson mengt zich, gesteund door buitenlands kapitaal, in de wilde overnamestrijd om Fokker. Meerdere partijen doen mee, onder wie Joep van Nieuwenhuyzen en radio-dj en ondernemer Willem van Kooten (beter bekend als Joost den Draaijer). Met het speciaal hiervoor opgerichte Rekkof (Fokker omgekeerd geschreven) probeert Jaap Rosen Jacobson de failliete boedel van de vliegtuigbouwer in alle stilte over te nemen, maar krijgt uiteindelijk niet genoeg geld daarvoor bij elkaar. Fokker Aviation, het belangrijkste bedrijfsonderdeel, gaat naar machinebouwer Stork. Toch blijft Rosen Jacobson niet met lege handen achter: hij slaagt erin het intellectuele eigendom van Fokker over te nemen. Het kantoortje van Rekkof ligt op het voormalige Fokker-terrein op Schiphol. De droom van Jaap Rosen Jacobson blijft zo in leven: een nieuwe Fokker 100, het bekende passagiersvliegtuig met straalmotoren.

Uiteindelijk boekt Rosen Jacobson zijn grootste luchtvaartsucces niet met Fokker. In 1997 lijft Panta de noodlijdende Vlaamse Luchtvaart Maatschappij (VLM) in. De pas vijf jaar oude vliegmaatschappij staat er slecht voor. Het waardevolste bezit is één Fokker-100 en de landingsrechten op Londen City Airport.

Met name de verbinding tussen Antwerpen en ‘London City’ blijkt echter goud waard. Zakenlieden winnen veel tijd door met VLM op de luchthaven in de buurt van de stad te vliegen, in plaats van naar het verder weg gelegen Gatwick of Heathrow. Al snel komen er ook verbindingen met Brussel, Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. In het topjaar 2006 vervoert VLM ruim 680.000 passagiers met vijftien Fokker-vliegtuigen en boekt het een omzet van bijna 100 miljoen euro. Als KLM hem in 2008 ruim 178 miljoen euro biedt om VLM over te nemen, hapt Rosen Jacobson toe. In één klap staat hij in de Quote-500 en heeft hij tijd voor zijn oude droom: het weer tot leven brengen van Fokker.

In de jaren die volgen, stort Rosen Jacobson zich met zijn Netherlands Aircraft Company (NAC), zoals Rekkof inmiddels heet, op nieuwe plannen om Fokker nieuw leven in te blazen. Het nieuwe vliegtuig moet zuiniger en moderner zijn dan alle op dat moment bestaande toestellen. De harten van Nederlandse Fokker-fans slaan over als minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) in 2010 een investeringskrediet van 20 miljoen euro toezegt.

Nieuw Fokker-prototype

Er wordt een prototype aangekondigd voor de nieuwe Fokker 100, die 130 passagiers moet vervoeren en in 2013 klaar moet zijn voor productie. Vele nieuwe blauwdrukken, aankondigingen en tientallen miljoenen van Rosen Jacobson ten spijt: door financieringsproblemen vliegt er ook na 2013 nog altijd geen nieuwe Fokker boven Nederland.

De benodigde financiering en orders blijven uit en andermaal wordt het stil rond de pogingen Fokker tot leven te wekken. In 2021 verrast Rosen Jacobson nog een laatste keer, als hij twee bedrijfsonderdelen van Fokker terug weet te kopen van het Nederlands-Britse luchtvaart- en technologieconcern GKN Aerospace. Opnieuw gonst het op de Nederlandse luchtvaartforums: gaat het er dan toch van komen?

In het voorjaar van 2023 lanceert Fokker Next Gen, de laatste naamsopvolger van Rekkof, dat op een gelikte video een futuristisch vliegtuig presenteert. De nieuwe generatie Fokker moet geheel op waterstof vliegen en moet in 2035 klaar zijn voor productie. Jaap Rosen Jacobson heeft zijn werkzaamheden bij Panta dan al teruggeschroefd. In zakenblad Quote, in een van de zeldzame interviews die hij geeft, zegt Rosen Jacobson zijn droom niet op te geven. „Ik ben een optimistisch mens.”