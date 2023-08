Aanhangers van Afro-Braziliaanse religies worden steeds vaker aangevallen. ‘Erfenis van slavernij’

Vuur knettert onder een houten stellage, midden op straat in deze noordelijke buitenwijk van Rio. Vrouwen met witte hoofddoeken en kleurrijke rokken dansen op blote voeten rond de vlammen. Drums klinken opzwepend, vuurwerk fonkelt in de lucht. Priester Celinho de Omolu, een lijvige zestiger, steekt zijn handen de lucht in zet een lied in in het Yoruba, de taal die West-Afrikanen tijdens de slavernij naar Brazilië meebrachten. De groep vrouwen beantwoordt hem meerstemmig, de trommels nemen het gezang over.

Eromheen kijken tientallen buurtbewoners aandachtig toe. Ze klappen ritmisch mee en nemen ondertussen een hap uit de uitgedeelde acarajé: gefrituurde ballen van bonen en garnalen. Het feest van Xangô wordt groots gevierd.

Xangô is een van de orixá’s (goden) van de candomblé, de belangrijkste Afro-Braziliaanse religie. „Na een week vol rituelen, gebeden en offers voor Xangô, sluiten we af met een publiek feest waarbij iedereen welkom is”, vertelt de priester eerder op de avond in de tempel, gelegen aan een doodlopende weg. „Xangô is de geest van de strijd, van het vuur en van rechtvaardigheid. In deze tijd dat onze religie onder vuur ligt hebben we hem hard nodig.”

Binnen de candomblé draagt Celinho de Omolu, die in 1978 zijn tempel in Rio stichtte met inmiddels zo’n driehonderd leden, de titel van ‘pai do santo’ dat letterlijk ‘vader van de heilige’ betekent. Behangen met kettingen, een grote gouden ring aan zijn hand en gelakte nagels zit hij op een soort troon. De donkerblauwe muur in de ruimte is versierd met goudkleurige kronen en andere symbolen.

Zo’n 2 tot 3 procent van de Brazilianen is aanhanger van de candomblé, de helft van het katholicisme, maar dat aandeel slinkt. Inmiddels rekent zo’n 30 procent zich tot de snelgroeiende evangelische pinkstergemeentes.