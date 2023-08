Zuid-Koreaanse hittegolf raakt ook internationaal scoutingevenement: ‘overal mensen voor pampus’

Zuid-Korea kampt met een hittegolf. Dat merken ook de 43.000 scouts van over de hele wereld die zich aan de westkust van het land hebben verzameld voor de jaarlijkse wereldwijde scoutingweek. Op woensdag, de eerste dag van deze vierjaarlijkse World Scout Jamboree, zijn zeker vierhonderd kinderen en volwassenen onwel geworden door de warmte en in een van de klinieken op het evenemententerrein verzorgd, zo melden Zuid-Koreaanse media.

Roeland Smit (31) is sinds afgelopen weekend op de Saemangeum-polder, waar het evenement van 2 tot 12 augustus plaatsvindt, om mee te helpen als vrijwilliger. Zeker de eerste dagen moest hij „fysiek even schakelen”. „Het wordt hier een graad of 36, maar het is vooral de luchtvochtigheid waardoor je lichaam niet kan afkoelen”, zegt hij. „Je zag de eerste dagen best wat mensen onwel worden van de hitte.”

Bovendien zouden in aanloop naar het evenement, toen de vrijwilligers al aan het werk waren, nog niet alle drinkwaterpunten aangesloten zijn geweest. Ook is de vraag of er genoeg plek om af te koelen was op de polder, die van nature weinig schaduwplekken kent. Het openingsevenement van de Jamboree, waar onder meer de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en avonturier Bear Grylls optraden, werd een dag uitgesteld. Toen de ceremonie woensdag plaatsvond, ging het alsnog mis. Zeker honderd mensen raakten daar oververhit.

Flesjes water

Aan NPO Radio 1 vertelde scoutingvrijwilliger Josse Carstens dat er maar één toegangsweg was voor ambulances, terwijl de wagens „af en aan” reden om oververhitte mensen af te voeren. „Op het grasveld lagen overal kinderen en volwassenen voor pampus, ze smeekten ons om water”, zegt Carstens. „Wij hebben daar flesjes water uitgedeeld. Dat was echt niet leuk om te doen.”

Volgens Smit was het vooral de mensenmassa bij elkaar die zorgde voor extra hitte tijdens de openingsceremonie. „Dat in combinatie met te weinig water en een jetlag maakte een lelijke cocktail. De vraag is wat je daaraan had kunnen doen, behalve nog meer water distribueren.” Hoeveel leden van de Nederlandse delegatie (zo’n 1.900 kinderen en volwassenen) onwel zijn geraakt, weet Smit niet. „Er waren wel een paar gevalletjes.”

De Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid verordonneerde de Jamboree donderdag om direct maatregelen te nemen tegen de hitte-ongevallen. Vrijwilliger Smit zegt dat er sindsdien veel verbeterd is. „Er zijn extra artsen hierheen gestuurd, militairen zijn ingezet om extra infrastructuur aan te leggen, er zijn extra watertappunten aangesloten. En op lange paden met weinig schaduw zijn parasols neergezet om onder uit te puffen.”

Zelf heeft Smit, komende december precies 21 jaar scout, niet al te veel last van de weersomstandigheden. „Ik drink zo’n acht liter water per dag. En in de vrijwilligerstent waarin ik werk, is een van de eerste dagen een ventilator geleverd. Dat scheelt een hoop.”