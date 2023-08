WK voetbal: bij SBS6 praat Jack van Gelder in het sportprogramma liever over Trump en 50+

In de 41ste minuut ging het in De Oranjezomer over het WK voetbal. In de 43ste minuut was het klaar. De volgende ronde van de Oranje Leeuwinnen straks tegen Zuid-Afrika kon best een lekker wedstrijdje worden, was de conclusie, waarna snel werd overgestapt naar het roken van Oranjezomergast Jan Slagter. Hij had er spijt van dat hij ooit was begonnen. Jack van Gelder, tevens gast en oud voetbalcommentator, rookte al 35 jaar dagelijks twee sigaren. Maar hij wilde het liever hebben over Nederlandse ouderen. Oude mensen werden steeds vaker als last gezien omdat ze in huizen wonen waar anderen willen wonen. „Eerst de asielzoekers dan de ouderen”, stelde hij. „Althans weg, hè”, verduidelijkte hij voor de zekerheid nog even.

Dat het wat het WK voetbal betreft vrij dun gezaaid is op tv, blijkt al uit de beperkte hoeveelheid commercials maar De Oranjezomer, de talkshow bij SBS6 van Hélène Hendriks die met gasten de sport in de zomer doorneemt, maakte het wel erg bont. De persconferentie over de Johan Cruijff Schaal met PSV-coach Peter Bosz die een „goed gevoel” had en en Rafael van der Vaart die het record padelspelen had verbroken, waren interessanter dan het WK voetbal.

Gemiste kans. Het interview met de Zuid-Afrikaanse topspeler Thembi Kgatlana bij de NOS was in de paar minuten dat ze sprak interessanter dan alles wat Jack van Gelder te berde kon brengen op SBS6. Terwijl Kgatlana vertelde dat haar team met het behalen van de achtste finales geschiedenis had geschreven, dat ze blij was dat ze was gebleven ondanks dat er drie familieleden van haar de afgelopen weken waren overleden, wist Van Gelder op te merken dat hij het knap vond dat iemand kon zien dan de zwarte voetballer Royston Drenthe kon blozen. Bij de NOS nam het Braziliaanse voetbalicoon Marta (37) afscheid van het voetbal en door haar tranen heen zei dat ze blij was dat het zoveel beter ging met het vrouwenvoetbal wereldwijd. In De Oranjezomer was Sander de Kramer bladzijden uit een Playboy los van elkaar aan het peuteren.

Ondertussen vlogen bij de NOS herhalingen van de schitterende doelpunten van Esmee Brugts voorbij, werd Wieke Kaptein (17) geïntroduceerd als de jongste speler die voor Nederland ooit had gedebuteerd bij een WK en vertelde de blije coach van Jamaica dat hij het behalen van de achtste finale niet groots ging vieren: „Ik ben geen grote drinker, een paar biertjes is genoeg.”

Poetin en Trump

De analyses bij de NOS, nu bijna duidelijk is welke teams de achtste finales hebben gehaald, waren goed: de acties stonden centraal, de interviews waren geestig of er werd opvallend veel gezegd in weinig tijd door de spelers, de samenvattingen van de die dag gespeelde wedstrijden waren uitgebreid en er was uitleg over de sterke en zwakke punten bij andere teams. Opvallend blijft het natuurlijk dat de analyses door vrouwen worden gedaan, alsof mannen die zich wel over het WK vorig jaar konden uitspreken nu kennelijk geen mening over voetbal hebben. Maar dat is peanuts vergeleken met de commerciële zenders waar het WK niet aan bod komt, zelfs nauwelijks in een talkshow over de sportzomer.

De Oranjezomer boog zich liever over Trump en of het nou wel een goed idee was dat hij zich opnieuw kandidaat kon stellen. Jack van Gelder had een politieke analyse die helderheid moest brengen: nee, het zou niet moeten, maar Trump was nog niet veroordeeld. En er was altijd wel wat bij verkiezingen. Nam nu „Poetin, Gorbatsjov en Jeltsin”. Jack wist het zeker, „die hadden ook geen schone handen”. De keeper van Italië had die wel, want die had vandaag een terugspeelbal niet tegengehouden. „Die keeper is een portier in een nachtclub”, duidde Jack eindelijk even het voetbal van die dag, „ze laat alles door.”