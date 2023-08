Navalny hoort zijn vonnis: ‘Wie hier gerechtigheid zoekt, is volkomen weerloos’

Ruslands belangrijkste oppositiepoliticus Aleksej Navalny hoort deze vrijdag zijn vonnis in een strafproces. Maar kan het wel een rechtszaak worden genoemd? De hoorzitting vond plaats achter gesloten deuren, zijn veroordeling lijkt bij voorbaat een feit.

Navalny zei er in zijn slotpleidooi twee weken geleden dit over: „Iedereen in Rusland weet dat wie gerechtigheid zoekt in de rechtbank, volkomen weerloos is. […] In een land dat geregeerd wordt door criminelen, worden geschillen beslecht door onderhandelen, macht, omkoping, bedrog en verraad – niet volgens een of andere wet.”

Het is Navalny ten voeten uit: de meest onvermoeibare criticus van het Russische systeem. Inmiddels sterk vermagerd maar ogenschijnlijk onbevreesd daagt hij de macht steeds opnieuw uit. Door meerdere Russische analisten wordt hij een echt „politiek dier” genoemd. In het boek All the Kremlin’s Men omschrijft auteur Michail Zygar Navalny als „waarschijnlijk de enige echte politicus van alle 143 miljoen inwoners van Rusland”.

De pogingen van Navalny om het op te nemen tegen president Vladimir Poetin heeft hem de kans op een normaal leven gekost. „Als Rusland een open politiek systeem had, was hij waarschijnlijk niet alleen. Maar nu lijkt er niemand anders gek genoeg te zijn om het echte leven in te ruilen voor de politiek.” Zygar weet voor die vastberadenheid slechts één rationele verklaring: „Navalny is een alien.”

Vage extremisme-wet

De Russische officier van justitie heeft twintig jaar tegen Navalny geëist op grond van ‘extremisme’. De vaag gedefinieerde extremisme-wet wordt met name gebruikt om critici de mond te snoeren. Onder meer het uiten van kritiek op overheidsvertegenwoordigers en politici geldt als overtreding. Evenals het in twijfel trekken van Ruslands ‘territoriale integriteit’, zoals zeggen dat de geannexeerde Krim of Loehansk onderdeel zijn van Oekraïne.

„Anti-extremisme heeft twee betekenissen in Rusland: een wettelijke, maar ook een politieke”, zei Aleksandr Verchovski, directeur van het Moskouse SOVA-centrum dat misbruik van anti-extremismewetgeving monitort tegen nieuwswebsite RFE/RL. Het centrum moest in april sluiten op last van de rechtbank.

De 47-jarige Navalny zit sinds januari 2021 al een straf van negen jaar uit vanwege fraude en het „minachten van de rechtbank”. Hij bevindt zich in de beruchte gevangenis IK-6 in Melechovo, 150 kilometer ten oosten van Moskou. Een zwaarbeveiligde inrichting waar volgens een ex-gedetineerde in 2021 geregeld martelingen en seksueel misbruik plaatsvinden.

Het is beter om in de gevangenis te zitten dan dit soort autoriteit te verdragen Aleksej Navalny via zijn advocaat

In 2020 overleefde Navalny ternauwernood een aanslag met zenuwgif Novitsjok. Onderzoeksjournalisten wisten de vergiftiging terug te leiden naar de Russische geheime dienst. Per vliegtuig werd Navalny geëvacueerd naar Duitsland, waar hij herstelde. Bij terugkomst in Moskou, op 17 januari 2021, werd hij meteen gearresteerd. In de gevangenis ontwikkelde Navalny een scala aan gezondheidsklachten. Bijna 200 dagen bracht hij door in de isoleercel voor ‘vergrijpen’ zoals „het niet dichtdoen van zijn bovenste knoopje”.

Via zijn advocaat weet Navalny nog altijd boodschappen door te geven aan de buitenwereld. Zo vertelde hij in juli dat hij al honderd dagen achtereen elke avond naar dezelfde speech van Poetin moet luisteren. Hij noemde het „Poetinmarteling”. „Vaak klinkt precies op het moment dat ik in bed ben gestapt het deel waarin Poetin zegt: ‘Wij zijn deze oorlog niet begonnen, zij zijn begonnen en wij proberen hem te beëindigen’. Elke keer dat dit gebeurt, schud ik mijn hoofd over de brutaliteit van deze flagrante leugen. Dan denk ik: ‘Ik heb het juiste gedaan. Het is beter om in de gevangenis te zitten dan dit soort autoriteit te verdragen.’ Daarna val ik gelukkig in slaap.”

Soevereine democratie

Navalny is opgeleid als advocaat en bereikte een groot publiek als anticorruptieblogger. Zijn politieke ster rees in het tijdperk van de door de Kremlin-getrouwe politicus Vladislav Soerkov gemunte ‘soevereine democratie’, na een pakket hervormingen om de democratie te ‘helpen’, maar in feite onder verdere controle van het Kremlin te brengen. Dit systeem deed zijn intrede rond de presidentsverkiezingen van 2008, een paar jaar na de Oekraïense Oranje-revolutie en de Georgische rozenrevolutie – het soort volksoproer dat het Kremlin koste wat kost wil voorkomen.

Daarna werd het moeilijker om een politieke partij te registreren en politici zonder partij konden niet meer verkiesbaar worden. Tegelijkertijd was het bestaan van iemand als Navalny voor velen ook een soort bewijs dat Rusland wel degelijk een democratie was. Maar in 2021 werd zijn anti-corruptieorganisatie FBK net als mensenrechtenorganisatie Memorial door de rechtbank van Moskou als „extremistisch” bestempeld en ontbonden. Inmiddels loopt iedereen die ooit verbonden was aan FBK gevaar op vervolging.

Zijn slotpleidooi hield Navalny tegenover „achttien mensen, van wie er zeven zwarte maskers dragen om hun gezicht te bedekken”. Hij legde uit waarom hij „blijft vechten tegen het gewetenloos kwaad dat zichzelf de staatsmacht van de Russische Federatie” noemt. „Ik hou van Rusland. Mijn verstand zegt me dat het beter is om in een vrij en welvarend land te leven dan in een corrupt en verarmd land. Misschien lijkt het voor jullie alsof ik gek ben en dat jullie allemaal normaal zijn, omdat je niet tegen de stroom inzwemt. En ik denk dat jullie gek zijn. Je hebt slechts één door God gegeven leven, en waar besloten jullie het aan te besteden? Aan het omhangen van gewaden en opzetten van zwarte maskers, om diegenen te beschermen die ook jullie beroven.”

Lees ook: Moet de Russische oppositiepoliticus 25 jaar de cel in? ‘Wat zij voor elkaar kregen, is revolutionair. Dat zag het Kremlin ook’