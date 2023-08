‘Vroeg uit de veren’ om topdrukte te vermijden in de binnenspeeltuin

Vooral in het weekend kun je „over de koppen lopen” in alle vestigingen van speelhal Gamestate, maar ook op andere momenten is het zo druk dat personeel „een tandje bij moet zetten”. Gamestate nam zelfs al de nodige maatregelen, vertelt operationeel manager Leroy Dijkstra: in plaats van om 12 uur kunnen bezoekers al om 10 uur ’s ochtends komen gamen, „lekker direct na je ontbijt”. En er wordt meer personeel ingeroosterd dan normaal. „Ja, nattigheid is goed voor ons”, zegt Dijkstra.

De dagen zijn druilerig, de wolken donker en de zon is vooral afwezig de afgelopen weken. Het is begin augustus en de herfst lijkt in aantocht. Hoewel het geen uitzonderlijk slechte zomer is – eerder een gemiddelde volgens een cijferanalyse van Het Parool – lijkt de klaagzang over het weer door heel Nederland te klinken. Ook voor ondernemers die het moeten hebben van de zomer is het een tegenvaller: met buien en temperaturen onder of rond de 20 graden bezoeken mensen doorgaans minder snel een strandtent, pretpark of buitenzwembad. Maar sommigen profiteren: vooral nu het overal vakantie is, zoeken Nederlanders binnen naar vertier. Binnenspeeltuinen, gamehallen, bioscopen en musea verwelkomen hen graag.

Het weer is dé bepalende factor voor het aantal rondrennende kinderen bij binnenspeeltuin Monkey Town, zegt een woordvoerder. „In iedere periode van het jaar. Een zonnige herfst betekent dat het hier rustiger is, een regenachtige zomer betekent topdrukte.” Op dit moment is de drukte vergelijkbaar met die van een „normale” herfst- of kerstvakantie (met herfst- of kerstweer dus), doorgaans de drukste periodes. En dat betekent dat bezoekers soms even moeten wachten tot ze naar binnen mogen, of zelfs teleurgesteld naar huis moeten omdat de maximale capaciteit is bereikt en de deuren dichtgaan. „Vroeg uit de veren, zou ik iedereen aanraden die verzekerd wil zijn van een plekje”, zegt de woordvoerder.

Het personeel van Monkey Town, dat bijna vijftig vestigingen door het hele land heeft, moet harder werken dan normaal in de zomer – maar daar wordt niet over geklaagd, volgens de woordvoerder. „Ik heb zelf ook op de vloer gestaan. Een drukke dag is veel leuker dan een rustige dag.” Hoewel de meeste bezoekers begrip hebben voor de drukte en eventuele wachttijden, zijn er ook weleens boze ouders. „Maar ja, het is zomervakantie en het regent, natuurlijk is het druk.”

Ook een museumbezoek is een geschikt uitje voor een grijze dag, merkt het Frans Hals Museum, al heeft het Haarlemse kunstmuseum nog geen bezoekers hoeven teleurstellen. „Het is gezellig druk, veel drukker dan in een zonnige zomer, maar we zitten nog niet vol”, zegt een woordvoerder. „Als het begint te miezeren, is er in museumland altijd meer bezoek.”

Het museum wordt goed bezocht door toeristen, maar ook veel door gezinnen met jonge kinderen en dagjesmensen. „We zitten midden in de oude stad, dus mensen combineren het met een dagje Haarlem.” Vooral de gratis kinderaudiotour, waar ook „ruiken, voelen en verkleedpartij” bij horen, is populair. „Grote mensen vinden dat stiekem ook heel leuk. Zo’n uitje met het hele gezin is wat mensen willen op een regenachtige zomerdag.”

Ook in kunstcentrum Fabrique des Lumières in Amsterdam, waar bekende meesterwerken worden omgetoverd tot videoprojecties met muziek, lopen deze zomer veel gezinnen rond, zegt directeur Patrick Alders. Momenteel lopen er onder meer tentoonstellingen met het werk van de Spaanse kunstenaars Salvador Dalí en Antoni Gaudí. Alders: „Als het ’s ochtends regent, denken mensen: wat gaan we vandaag doen? Iets met een dak erboven.” Vorige week donderdag kreeg de ticketverwerker waar Fabrique des Lumières mee werkt, en die ook veel andere musea bedient, online zó veel aanvragen dat het systeem er even uit lag.

‘Barbenheimer’

Nog een leuk gezinsuitje bij slecht weer: de bioscoop. Het Belgische Kinepolis, met twintig filmtheaters in Nederland, ziet veel gezinnen in de bioscoopzalen. Het slechte weer geeft „ongetwijfeld een boost” aan de bezoekersaantallen, zegt een woordvoerder. „Als mensen niet naar het strand of pretpark kunnen, zoeken ze een ander uitje.” Al profiteert de bioscoop momenteel ook van de trend rond ‘Barbenheimer’, socialemediaberichten waarin de films Barbie en Oppenheimer aan elkaar worden gekoppeld. „Veel mensen weten daardoor dat die films draaien.” De combinatie met verschillende andere blockbusters – Mission Impossible: Dead Reckoning Part One, Indiana Jones: Dial of Destiny, Elemental – en natte vakantiedagen zorgt voor een drukker bezochte bioscoop dan in andere zomers, zegt de woordvoerder.

Bioscoopketen Pathé beleefde vorige week zelfs de best bezochte week ooit – en dat record werd deze week alweer verbroken, met 560.000 bezoekers. Vorig weekend bleven sommige bioscopen langer open voor extra voorstellingen. De afgelopen twee weken waren drukker dan de kerstvakantie, zegt een woordvoerder, wat normaal gesproken „de allerdrukste bioscoopperiode van het jaar” is. Ook zij noemt de verschillende grote films in combinatie met het regenachtige weer als oorzaak. Met de huidige weersverwachtingen lijkt de drukte voorlopig nog niet voorbij. „We kijken met veel vertrouwen uit naar de rest van de zomer.”

Speelhal Gamestate beleeft deze zomer „de beste maanden van het jaar” tot nu toe. In de ochtenduren worden de speelhallen vooral bezocht door gezinnen met jonge kinderen, in de avonduren staat het vol met jongeren. Klachten van bezoekers over de drukte heeft manager Dijkstra nog niet ontvangen, maar „het belemmert wel de ervaring” als mensen lang op hun lievelingsgame moeten wachten, zegt hij. „Maar het is ook weer extra gezellig.”