Venlo legt dwangsom op aan tankreiniger die kankerverwekkend benzeen de Maas in liet stromen

De gemeente Venlo heeft een last onder dwangsom van maximaal 100.000 euro opgelegd aan tankreinigingsbedrijf Claessen Tankcleaning. Volgens de gemeente houdt het bedrijf zich bij het schoonmaken van tankwagens met het kankerverwekkende benzeen niet aan de vergunningvoorschriften.

De maatregel komt een week nadat NRC heeft gepubliceerd over misstanden bij het bedrijf. Het Openbaar Ministerie is naar aanleiding van de NRC-publicatie een oriënterend onderzoek begonnen.

NRC meldde vorige week dat Claessen Tankcleaning wekelijks tientallen liters benzeen de Maas in laat stromen. Bovendien lopen medewerkers van het bedrijf gevaar omdat ze in kankerverwekkende dampen moeten werken zonder adequate bescherming. De afgelopen vijf jaar vonden er zeker tien ernstige bedrijfsongevallen plaats. Uit onderzoek van NRC bleek dat omgevingsdienst, arbeidsinspectie en milieupolitie al ruim drie jaar op de hoogte zijn van de problemen, maar tot dusverre nauwelijks ingrepen.

Tot nu dus. De gemeente Venlo deed afgelopen donderdag – de dag waarop NRC over Claessen Tankcleaning publiceerde – een inspectie bij het bedrijf, blijkt uit antwoorden op vragen van de Venlose gemeenteraad. Tijdens die inspectie bleek de benzeenfakkel, de installatie die gebruikt wordt om benzeen te verbranden, niet aan de eisen te voldoen. De fakkel is vereist om te voorkomen dat benzeen in het milieu terechtkomt. Afgelopen maandag heeft de gemeente Venlo een last onder dwangsom opgelegd. Zolang de fakkel niet is gerepareerd, moet het bedrijf voor elke tankwagen met benzeen die gereinigd wordt een boete betalen van 25.000 euro, tot een maximum van 100.000 euro. Afgelopen woensdag hebben gemeente en politie opnieuw een controle uitgevoerd. Inspecteurs hebben de bedrijfsadministratie van de afgelopen twee maanden ingenomen.

Het Openbaar Ministerie gaat met een oriënterend onderzoek bekijken of er aanknopingspunten zijn om strafrechtelijk in te grijpen bij het bedrijf, laat een woordvoerder weten. Of de Arbeidsinspectie maatregelen gaat treffen, is onduidelijk. Vakbond FNV riep de inspectie vorige week op het bedrijf direct stil te leggen en strafrechtelijk te vervolgen. Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie zegt niets kwijt te kunnen over individuele inspecties.

De bedrijfsleider van Claessen Tankcleaning zegt telefonisch niet te willen reageren op vragen van NRC. Het bedrijf stuurde afgelopen zondag een brief aan zijn klanten over de „suggestieve berichtgeving” van NRC. Claessen ontkent daarin benzeen direct op het riool te lozen. „Wij beschikken over een grote waterzuiveringsinstallatie waarbij afvalstoffen worden verwerkt”, aldus het bedrijf. Volgens een woordvoerder van de gemeente Venlo is die zuiveringsinstallatie niet geschikt om benzeen uit het water te zuiveren.

