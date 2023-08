‘UWV negeerde twee jaar lang waarschuwingen over privacyschendingen’

Uitkeringsinstantie UWV zou al sinds 2020 weet hebben van de wijze waarop de privacy van uitkeringsgerechtigden is geschonden. Dat melden de NOS en Nieuwsuur donderdag op basis van niet-openbare stukken waaruit zou blijken dat een interne toezichthouder verschillende keren heeft gewaarschuwd voor het beleid. Daarbij werden zonder toestemming cookies geplaatst, die vervolgens zijn gebruikt om fraudeurs op te sporen.

Het UWV was donderdagochtend nog niet direct bereikbaar voor commentaar. Vakbond FNV reageerde wel en noemde de beschuldigingen „zeer verontrustend”. „Het UWV moet alle dataverzameling voor opsporing en handhaving direct stoppen. We overwegen een kort geding om dat voor elkaar te krijgen”, aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Onlangs onthulden de NOS en Nieuwsuur dat het UWV tussen 2019 en 2022 illegaal gegevens verzamelde van websitebezoekers. Op die manier probeerde de instantie te achterhalen of uitkeringsgerechtigden illegaal in het buitenland verbleven terwijl ze een WW-uitkering ontvingen. Het UWV is begin dit jaar gestopt met de gegevensverzameling, terwijl de interne toezichthouder volgens genoemde media al sinds 2020 zou hebben gewaarschuwd.

Ook het ministerie van Sociale Zaken weet pas vrij recent van de onwettige UWV-handelswijze. Demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) is begin dit jaar op de hoogte gebracht van de werkwijze voor het volgen van uitkeringsgerechtigden in het buitenland. Van Gennip informeerde de Tweede Kamer daarover in maart, aldus haar woordvoerder.