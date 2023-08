Het is haast onvoorstelbaar. Donald Trump is aangeklaagd voor verschillende ernstige misdaden, waaronder zijn poging om de Verenigde Staten te bedriegen. In New York wordt hij beschuldigd van seksueel misbruik en smaad, en in de staat Georgia hangt hem nog een zaak boven het hoofd wegens zijn pogingen om de verkiezingsuitslag in 2020 onrechtmatig te beïnvloeden. En toch lijkt zijn positie als Republikeinse presidentskandidaat ongenaakbaar. Hij staat volgens een recente peiling 37 procentpunt voor op zijn meest nabije rivaal, Ron DeSantis, gouverneur van Florida.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

Dat hij eventueel in de gevangenis zou kunnen belanden is voor zijn aanhang klaarblijkelijk geen zorg. 0 procent van zijn meest fervente aanhangers gelooft dat hij iets fout heeft gedaan. Dit is al merkwaardig. Merkwaardiger nog is dat 47 procent van de Republikeinen een „zeer goede” indruk van Trump heeft.

DeSantis is geen aantrekkelijke figuur, dat is waar. Hij voelt zich zo slecht op zijn gemak dat anderen zich even ongemakkelijk voelen in zijn nabijheid. Het is hem niet gelukt om Trump rechts in te halen. Maar Chris Christie, een iets (maar niet meer dan dat) appetijtelijkere politicus, heeft nog minder succes met een meer gematigd imago.

Meesterlijke manipulator

Hoe is de schijnbaar onwrikbare macht van Trump over de Republikeinse Partij te verklaren? Aan de kracht van zijn argumenten kan het niet liggen. Het is moeilijk om na te gaan wat Trump precies denkt. Feiten laten hem koud. Waarheid interesseert hem niet. En hoe meer hij liegt, hoe harder zijn aanhangers juichen. Het is alsof zijn eindeloze reeks van leugens hun capaciteit om de waarheid te onderkennen heeft bedwelmd.

De radicale verandering van de manier waarop mensen informatie vergaren heeft hier zeker iets mee te maken. Veel mensen, en niet alleen Trump-aanhangers, vinden een geriefelijke plek in de bubbel van misinformatie op het internet, en andere bedriegelijke kanalen zoals Fox News, waar propaganda wordt gemaskeerd als nieuws.

Een diep gevoel van pessimisme is een van de kenmerken van de bubbel van Trump. Van de Republikeinse kiezers vindt 89 procent dat het heel slecht gaat met de VS, ondanks de redelijk veerkrachtige economie onder president Joe Biden. Onder de fanatiekste Trump-aanhangers heerst zelfs het idee dat de VS op de rand van een catastrofe staan. En de schuld daarvan ligt natuurlijk bij de kwaadaardige elites, misdadige immigranten, en een sinistere kliek van internationale geldschieters en bankiers die achter de schermen aan alle touwtjes zou trekken.

Trump is een meesterlijke manipulator van dergelijke samenzweerderige bekommernissen. Dat kan even gemakkelijk leiden tot geweld als tot een hysterische aanbidding van de grote leider die ons van al onze angsten zal verlossen.

Veel mensen zijn niet zonder reden bang en boos. Arbeiders voelen zich in de steek gelaten door bedrijven die in de mondiale economie elders goedkopere arbeid vinden. En een niet gering aantal mensen voelt zich door een reeks van sociale en demografische veranderingen – meer niet-witte burgers, slinkend kerkelijk gezag, nieuwe opvattingen over ras en seksuele geaardheid – verward, en in hun eigen ogen ontheemd. Een leider die hen belooft dat zij hun „land weer terug zullen krijgen” kan daarom rekenen op hun hartstochtelijke steun.

Waar Trump het meeste succes mee heeft is ook zijn gevaarlijkste truc: om zijn eigen problemen met de overheid te doen voorkomen als een aanval op zijn volgelingen. Hij heeft de aanklachten tegen hem vergeleken met vervolging in nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie onder Stalin. Toen hij in juni werd beticht van een scala van misdaden, sprak hij tegen zijn aanhangers: „Ik ben niet hun eigenlijke doelwit. Ze komen voor jullie – ik sta hen alleen in de weg.”

Tirannie begint met bedrog

De geschiedenis herhaalt zich nooit op precies dezelfde manier. Al te losse vergelijkingen met het verleden zijn beter te vermijden. Maar we kunnen toch het een en ander leren van de geschiedenis om onze eigen tijd beter te begrijpen. Hannah Arendt maakte in haar studie over het totalitarisme ooit een punt dat nog steeds geldig is. Een tirannie begint met doelbewust bedrog: „Totalitaire bewegingen roepen voor zij de macht grijpen [...] een leugenachtige maar consistent wereldbeeld op [...] waarin ontwortelde massa’s puur door de verbeelding zich thuis kunnen voelen.”

Joachim Fest, de Duitse historicus, zei dit over de „liturgische magie” van het nationaal-socialisme. Die liturgie, betoogde Fest, gaf mensen hun „verloren gevoel van saamhorigheid en hun idee van collectieve kameraadschap” weer terug. En ten slotte Theodor Heuss, de liberale politicus. In 1932, vlak voor de nazi’s aan de macht kwamen, sprak hij over hun „fantastische propagandistische prestatie”. Hun beeld bevatte „de held en de heilige, heen en weer tussen de grote overwinnaar en de onschuldige vervolgde martelaar”.

De hedendaagse VS zijn heel anders dan de Weimarrepubliek in 1932. De oorlogen in Irak en Afghanistan zijn weliswaar vrij rampzalig afgelopen, maar zijn niet te vergelijken met de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog in 1918 en de vernedering van het Verdrag van Versailles. Er is geen Grote Depressie zoals in de jaren dertig. En wat misschien nog belangrijker is: Trump heeft, anders dan Hitler, de elites niet achter zich, behalve misschien een aantal reactionaire rechters in het Hooggerechtshof. Weinig studenten lopen alsnog achter Trump aan.

Als Trump de Republikeinse kandidaat wordt, wat nog steeds waarschijnlijk is, dan zal het lastig voor hem worden om Biden te verslaan. Lastiger dan om DeSantis of Christie van zich af te houden. Maar we moeten maar zien of genoeg Amerikanen bereid zullen zijn om op een 81 jaar oude man te stemmen die soms moeilijk uit zijn woorden komt, al is het alleen maar om te beletten dat Trump in het Witte Huis komt in plaats van in de gevangenis.