Sluiting openbare gebouwen Iran vanwege ‘ongekende hitte’ eindigt donderdag

De tweedaagse sluiting van alle openbare gebouwen in Iran vanwege de „ongekende” hitte wordt donderdag beëindigd. De Iraanse regering had dinsdag aangekondigd dat alle overheidsinstanties, banken en scholen gesloten zouden worden omdat ze de stijgende temperaturen als bedreiging voor de volksgezondheid zag. In sommige Iraanse steden, met name in het zuidwesten van het land stegen de temperaturen de afgelopen dagen tot 50 graden, zoals in het stadje Ahvaz het geval was.

Als onderdeel van de dinsdag aangekondigde maatregelen drukte het Iraanse ministerie van Volksgezondheid burgers, ouderen, kinderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen in het bijzonder, op het hart om binnen te blijven vanwege het risico op een hitteberoerte. Ook ziekenhuizen waren in hoogste staat van paraatheid.

Iran is een van de landen die de afgelopen weken zuchten onder de hitterecords die gebroken worden over de hele wereld, met vaak ernstige gevolgen, zoals extreme droogte. Zo zorgde de extreme warmte in het zuiden van Europa, China, de Verenigde Staten, maar ook in Algerije en Tunesië en ander Afrikaanse landen voor grote problemen. Op 4 juli werd de heetste dag uit de moderne geschiedenis geregistreerd, toen de gemiddelde temperatuur op wereldschaal 17,18 graden bereikte.

