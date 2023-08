Met scheiding van de Trudeaus ligt een privékwestie toch onder een politiek vergrootglas

Al bijna acht jaar vormen de Canadese premier Justin Trudeau en zijn vrouw Sophie Grégoire Trudeau het glansrijke eerste echtpaar van Canada, dat het land met ongebruikelijke beroemdheid vertegenwoordigt op het wereldtoneel. De mediagenieke premier en de voormalige televisiepresentatrice reisden regelmatig samen naar het buitenland, soms met hun drie kinderen, en verschenen in een tedere omhelzing in het glamourtijdschrift Vogue.

Woensdag verraste het paar Canadezen met de aankondiging na achttien jaar huwelijk uit elkaar te gaan. In een verklaring die ze elk op sociale media plaatsten, lieten ze weten die beslissing te hebben genomen na „vele betekenisvolle en moeilijke gesprekken”. Ze lieten weten een scheidingsovereenkomst te hebben getekend, maar schreven „een hechte familie te blijven met diepe liefde en respect voor elkaar en voor alles dat we hebben opgebouwd en zullen blijven opbouwen.”

Volgens ingewijden blijft de 51-jarige Trudeau achter in de ambtswoning van de Canadese premier, Rideau Cottage in Ottawa, met hun kinderen Xavier (15), Ella-Grace (14) en Hadrien (9), waar het gezin woont sinds hij in 2015 aan de macht kwam. De 48-jarige Grégoire Trudeau heeft haar intrek genomen in een andere woning in de Canadese hoofdstad, maar zal wel tijd blijven doorbrengen in de ambtswoning, onder meer wanneer hij op reis is.

Belang van familie

Hoewel Grégoire Trudeau geen officiële functie bekleedde binnen de Canadese regering, was ze een regelmatige verschijning aan de zijde van de premier. Trudeau nam haar en hun kinderen mee op campagne en verscheen met hen op het podium na zijn drie verkiezingszeges. Hij onderstreepte daarmee het belang van familie bij zijn jeugdige imago. De afgelopen periode verscheen Grégoire Trudeau minder aan de zijde van haar man, al woonde het echtpaar dit voorjaar de kroning van koning Charles III bij in Londen en ontvingen ze de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill in Ottawa.

Ook Trudeaus vader, oud-premier Pierre Trudeau, scheidde tijdens zijn ambtstermijn van zijn vrouw, Justins moeder Margaret Trudeau

Het paar, dat elkaar van jongs af aan kent omdat zij een klasgenoot was van zijn jongere broer Michel, trouwde in 2005 in Montreal, nadat ze elkaar opnieuw hadden ontmoet als presentatoren van een liefdadigheidsgala. Zij stond bekend om haar vrijwilligerswerk rondom onder meer geestelijke gezondheid, mensenrechten en eetstoornissen.

Hoewel de scheiding een privékwestie is zonder ingrijpende gevolgen voor de regering, is de aankondiging volgens waarnemers wel een extra aanwijzing dat Trudeau van plan is zijn partij te blijven leiden bij de volgende verkiezingen, uiterlijk in 2025. Eerder werd gespeculeerd dat hij, na bijna tien jaar aan de macht, enkele schandalen en kiezersmoeheid, mogelijk voor die tijd zou afzwaaien. Vorige week ondernam Trudeau een grootschalige herschikking van zijn kabinet, in voorbereiding op een vierde campagne. Zijn Liberale partij staat in opiniepeilingen achter op de Conservatieven van oppositieleider Pierre Poilievre.

Andere verkiezingscampagne als gescheiden man

Een volgende verkiezingscampagne van Trudeau zal er, met een gescheiden man als ervaren regeringsleider, waarschijnlijk echter anders uitzien - en dat doet veel Canadezen denken aan zijn vader, de legendarische oud-premier Pierre Trudeau. Want ook Trudeau senior, die Canada met een korte onderbreking leidde van 1968 tot 1984, scheidde tijdens zijn premierschap van zijn vrouw, Justins moeder Margaret Trudeau. In 1977 gingen zij uit elkaar, na huwelijksproblemen die veel publiciteit trokken. In 1977 ging Margaret er met de Rolling Stones vandoor in Toronto. Ook schreef ze in haar memoires over de romance met de Amerikaanse senator Ted Kennedy, rond dezelfde tijd. In 1984 kwam het tot een echtscheiding.

Justin Trudeau, de oudste zoon van de in 2000 overleden ex-premier, was 5 jaar toen zijn ouders uit elkaar gingen en heeft geschreven over de pijn die dat veroorzaakte. „Ik wist toen al dat de eisen die werden gesteld door het leven dat mijn ouders leidden hen veel meer raakten dan de gewone stress van het ouderschap”, aldus Trudeau.