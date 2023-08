Recordaantal migranten probeerde via levensgevaarlijke Darién-kloof Verenigde Staten te bereiken

Het is de enige manier om vanuit Zuid-Amerika over land de Verenigde Staten te bereiken. Maar wie de oversteek waagt via de Darién-kloof, treft een route aan die zich vooral kenmerkt door onvoorspelbaarheid en gevaar. De route loopt dwars door het ongerepte en dichtbegroeide regenwoud, maar is onder migranten populairder dan ooit, ondanks de sterkstromende rivieren, steile en glibberige bergpaden en spekgladde rotsen.

De Darién-kloof loopt tussen Panama en Colombia en verbindt zo twee continenten met elkaar. Er zijn geen autowegen of wandelpaden, en de reis door de wildernis kan tot elf dagen of nog langer duren. Toch kozen in de eerste zeven maanden van dit jaar volgens Panamese statistieken bijna een kwart miljoen migranten voor de voettocht door de wildernis. Dat zijn er nu al meer dan in heel 2022, allerlei internationale inspanningen om de migratieroute te ontmoedigen ten spijt. De Verenigde Naties verwachten dat dit jaar in totaal 400.000 migranten zullen proberen de kloof over te steken.

Vooral Zuid-Amerikaanse migranten nemen de jungleroute, in de hoop na aankomst kans te maken op een asielstatus in de Verenigde Staten. De meeste migranten die de Darién-kloof proberen te doorkruisen, komen volgens de BBC uit Venezuela, Haïti en Ecuador.

Kinderen

Het Rode Kruis typeert de huidige situatie als een „grote humanitaire crisis”. Maar de stijging van de aantallen zijn niet nieuw: twee jaar geleden becijferde Unicef dat een recordaantal kinderen via de Darién-kloof reisde. Op dat moment betekende dat een verdrievoudiging ten opzichte van eerdere jaren. In 2023 trekken nog steeds veel kinderen door het gebied: een op de vijf migranten was minderjarig.

Het regenwoud trekt ook criminele bendes aan, die migranten beroven, afpersen en vrouwen verkrachten. „Diep in de jungle zijn diefstal, verkrachting en mensenhandel net zo gevaarlijk als wilde dieren, insecten en het grote gebrek aan veilig drinkwater”, aldus Unicef-directeur Jean Gough. „Week na week sterven er meer kinderen, verliezen ze hun ouders of raken ze gescheiden van hun familieleden tijdens deze gevaarlijke reis.” Volgens Unicef kwamen in 2021 meer dan 150 kinderen zonder hun ouders aan in Panama.

Hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AzG) opende in de zomer van dat jaar speciale opvangcentra in het eerste Panamese dorp waar de migranten arriveren. In de kampen treffen dokters traumawonden, huidaandoeningen en voetblessures aan, vaak veroorzaakt door de gladde en verradelijke baggerpaden. Ook biedt AzG geestelijke gezondheidszorg aan voor migranten die anderen voor hun ogen zagen sterven.

In het junglegebied schuilt niet alleen menselijk gevaar: het oerwoud herbergt ook jaguars, giftige spinnen, kikkers en slangen. Vorig jaar registreerde de Internationale Organisatie voor Migratie 36 doden bij een oversteekpoging. Verdrinking is de meest voorkomende doodsoorzaak. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat veel lijken nooit zullen worden teruggevonden in de jungle.