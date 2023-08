Ontslagen bij Zeeuwse politie na grensoverschrijdend gedrag: van ‘Marokkaantjes hangend in een boom’ tot ‘foto van zichzelf als Hitler’

Wegens ernstig grensoverschrijdend, vrouwonvriendelijk gedrag, onrechtmatig wapengebruik en discriminatie van Marokkanen door agenten van de politie op Walcheren heeft de leiding van de politie-eenheid in Zeeland twee agenten ontslagen. Twee andere agenten krijgen voorwaardelijk ontslag en eerder namen twee politiemedewerkers zelf al ontslag. Dat heeft de politie donderdag gemeld.

De disciplinaire maatregelen volgen na een intern onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) dat in februari 2022 begon na meldingen die agenten deden bij leidinggevenden en vertrouwenspersonen van de politie in Zeeland. Uit het onderzoek, waarvoor tientallen betrokkenen zijn gehoord, is onder meer gebleken dat er „zonder werkgerelateerde noodzaak gebruik is gemaakt van dienstwapens in het politiebureau”, aldus de politie. Ze trokken volgens een woordvoerder van de politie soms op commando op het bureau hun wapen en richtten op het plafond. Er is onrechtmatig gebruik gemaakt van pepperspray en de uitschuifbare wapenstok.

De agenten maakten zich ook schuldig aan discriminatie. Ze communiceerden met elkaar via een WhatsApp-groep die ze ‘Unitis Viribus’ (met vereende krachten) noemden. In het appverkeer werden met name Marokkanen gediscrimineerd. Een agent plaatste in de appgroep op 18 november 2021 het volgende bericht: „Ik ben net bezig om de kerstlampjes op te hangen. Ze doen me altijd sterk denken aan Marokkaantjes: het zijn er heel erg veel, meer dan de helft werkt niet, ze zijn op de één of andere manier allemaal met elkaar verbonden, wanneer ze bij elkaar zijn wordt het altijd een zooitje, maar toch vind ik ze het allermooist wanneer ze in een boom hangen en branden.” Met daarachter de vraag: „Kan deze?”

Een andere politieman reageerde op dit bericht met het plaatsen van „een emoticon met een betraand lachend gezicht in schuine stand en de opmerking: ‘ik zou hem niet in de team-app sturen, maar verder kan hij wel’”.

Een andere agent plaatste „een foto van zichzelf als nazileider Adolf Hitler”, zo staat te lezen in het advies dat de Agfa (Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren) donderdag bekend heeft gemaakt over de voorgenomen disciplinaire straffen. Door het plaatsen van die foto heeft de agent „anderen potentieel beledigd en gekwetst, niet in de laatste plaats de slachtoffers en nabestaanden van de Holocaust.”

Nieuwe teamleiding

De politie laat weten dat er inmiddels een nieuwe teamleiding is bij de politie op Walcheren. „De vernieuwde teamleiding werkt met de teamleden, onder begeleiding van een verandercoach, al meer dan één jaar aan een veilige en inclusieve werkomgeving. Verder is er vanuit de samenwerking met professionals van team Veilig en Gezond Werken continu extra aandacht geweest voor de melders, betrokkenen en getuigen.”

De afgelopen jaren zijn er in meerdere eenheden incidenten van racisme en discriminatie door agenten aan het licht gekomen. De korpsleiding van de Nationale Politie heeft gezegd voortaan strenger te zullen optreden tegen racisme.